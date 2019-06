Döbeln

Wer in Döbeln auf der Suche nach einer Küche, einer Waschmaschine, einem Kühlschrank oder einem anderen großen oder kleinen Elektrogerät ist, kommt an der Firma Palko in der Marktstraße nicht vorbei. Schließlich sorgt das Elektrofachgeschäft bereits seit Herbst 1990 für jede Menge zufriedene Kunden.

Küchenstudio für individuelle Planung

Getreu dem Motto „vom Kühlschrank bis zur kompletten Küche“ bietet das traditionsreiche Unternehmen alles, was das Elektronik-Herz verlangt – von der Kaffeemaschine über die Waschmaschine und den Kühlschrank bis hin zur kompletten Küche. Letztere kann im geschäftseigenen Küchenstudio nach den eigenen individuellen Vorstellungen natürlich auch perfekt geplant werden. Und egal, ob es um die Reparatur Ihres gebrauchten Gerätes, die Beratung zum Neukauf eines Hausgerätes, oder die Planung Ihrer neuen Küche geht – die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Kostenfreie Anlieferung und Anschluss aller Großgeräte

In den Zeiten der „Bestellung per Mausklick“ setzt das sechsköpfige Palko-Team um Ina Starke neben der Marken-Qualität der Geräte natürlich auch auf einen umfangreichen Service. So gehört zum Kauf auch die kostenfreie Anlieferung und der Anschluss aller Großgeräte. Einbaugeräte werden für einen geringen Aufpreis individuell angepasst. Und natürlich werden auch die Altgeräte entsorgt.

Umfangreiche Service-Palette

Und die umfangreiche Service-Palette hört nicht mit der Anlieferung und dem Anschließen der Geräte auf. Bei Problemen mit verschiedensten Geräten sind die Palko-Techniker schnell zur Stelle und reparieren diese vor Ort ohne große Wartezeit – auch, wenn sie nicht bei Palko gekauft wurden.

Im Notfall stellt das Unternehmen auch Kühlgeräte und Waschgeräte für kurze Zeit, zum Beispiel an Feiertagen, als Leihgerät zur Verfügung. Vor Ort gibt es gleich einen Kostenvoranschlag für das defekte Gerät, sodass am Ende auch keine böse Preis-Überraschung wartet. Sollte ein Austausch des Gerätes ins Haus stehen, beraten die Palko-Mitarbeiter über Maße von Einbaugeräten, Neuerungen und Innovation von Neugeräten.

Kontakt PALKO Elektro- und Einzelhandel GmbH Marktstraße 8 04720 Döbeln Tel.: 03431 700600 E-Mail: verkauf@palko-elektro.de www.palko-küchen.de

Von Andreas Neustadt