Bei der Wohnungsgenossenschaft „ Fortschritt“ Döbeln e.G. (WGF) wird Service ganz groß geschrieben. Der größte genossenschaftliche Vermieter in Döbeln und Umgebung, der in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen feiert, verwaltet mehr als 1800 Wohnungen in Döbeln, Ostrau und Hartha. Dabei ist der Slogan „Zusammen leben.“ nicht nur eine einfache Floskel – er wird jeden Tag durch den Kontakt mit Mitgliedern und Mietinteressenten mit jeder Menge Leben gefüllt. Dabei setzt die WGF auf vier feste Säulen: Vermietung, Mieterservice, Soziales und Handwerk.

Vermietung

Los geht es mit der Kontaktaufnahme. Dieser kann über unterschiedliche Wege passieren – zum Beispiel über das Internet, über die Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ oder über Printwerbung. Die Interessenten werden dann im WGF-Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum in der Blumenstraße 51a von Uwe Ehrlich oder Silke Härtig empfangen.

Die beiden WGF-Mitarbeiter finden in einem umfangreichen Beratungsgespräch ganz sicher die richtige Wohnung nach den Vorstellungen der Interessenten. Neben der Wohnungsbesichtigung geben Uwe Ehrlich oder Silke Härtig auch die wichtigsten Informationen „rund um den Umzug“ und helfen bei der Bemusterung der Wohnung.

Mieterservice

Vom Bezug der Wohnung an kommen die Mieter dank eines umfangreichen Dienstleistungsnetzwerkes in den Genuss des umfangreichen 24/7-Mieterservice. Die Ansprechpartnerinnen für Mieterinnen und Mieter zu allen Fragen „rund um die Wohnung“ sind Janina Stiegler (Wohngebiete Döbeln-Ost I, Bahnhofstraße, Hartha und Ostrau) und Roswitha Kademann (Döbeln-Ost II und Döbeln-Nord) – ganz egal ob es sich dabei um kurzfristige Änderungen des Mietvertrages, um kleine Reparaturen oder um Fragen zu den Außenbereichen handelt. Die beiden WGF-Mitarbeiterinnen fungieren dabei auch als Schnittstelle zwischen Mietern und Technikern.

Bei den nötigen Reparaturen ist das Handwerker-Team der WGF immer schnell zur Stelle. Quelle: Katja Richter

Handwerk

Ist in der Wohnung doch einmal eine Reparatur nötig, ist das kein Problem. Ein Anruf bei Ilona Dietze in der WGF-Zentrale reicht, und schon naht Hilfe. Das vierköpfige Team der WGF-Haustechniker mit Peter Schurzmann, Andreas Müller (beide Döbeln), Sven Müller und Birgit Spengler (beide Hartha) ist bei kleinen Reparaturen in den Wohnungen und in den Außenbereichen sofort zur Stelle. Bei größeren Reparaturen helfen externe Firmen schnell weiter.

Soziales

Soziales Engagement wird bei der Wohnungsgenossenschaft Döbeln bereits seit vielen Jahren groß geschrieben. Elke Makk ist für alle Mieter als „sozialer Kümmerer“ aktiv. Sie ist nicht nur die Schnittstelle zwischen Mietern und verschiedensten Institutionen, sie ist auch eine wichtige Vertrauensperson und bei Bedarf auch Streitschlichterin. Außerdem betreut Elke Makk auch die ehrenamtlichen WGF-Freizeitgruppen, von denen aktuell 25 aktiv sind.

Soziales Engagement wird bei der WGF groß geschrieben. Quelle: Katja Richter

Als Mitarbeiterin für Soziales und Projekte kümmert sich WGF-Mitarbeiterin Katja Näther vor allem um die verschiedenen sozialen Projekte der Wohnungsgenossenschaft. Außerdem hält sie den Kontakt zu den Döbelner Schulen und anderen Institutionen.

Der Service der WGF beschränkt sich allerdings nicht nur auf diese vier Säulen. Auch im Hintergrund arbeiten bei der Wohnungsgenossenschaft jede Menge fleißige Hände. So sorgen Lisa Reinhardt, Bianca Wermter und Sven Hentsch im technischen Bereich für reibungslose Abläufe „hinter den Kulissen“.

Im Bereich der Buchhaltung und des Mitgliederwesens tragen gleich fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Teil zum täglichen Gelingen bei: Monika Müller, Elke Stellmach, Manja Schneider, Monika Ilg und Markus Perlitius. Als Assistentin der Geschäftsführung mit den beiden Vorständen Tino Hütter und Sven Viehrig kümmert sich Katja Richter unter anderem um die Organisation verschiedener Veranstaltungen.

Kontakt WGF Döbeln Blumenstraße 51a 04720 Döbeln Tel.: 03431 / 71920 E-Mail: infoservice@wgf-doebeln.de www.wgf-doebeln.de

Von Andreas Neustadt