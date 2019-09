Delitzsch

Factory-7 – so heißt das etwas andere Fotostudio im Herzen der Delitzscher Altstadt. „Factory“, also „Fabrik“ steht symbolisch für die Vielfalt professioneller Fotokunst, die hier geboten wird. „Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger“, umreißt Detlef Schwuchow die Philosophie seines Unternehmens. Seit 18 Jahren behauptet sich der Fotograf in der Breiten Straße 7. Sein Erfolgsrezept: „Nur wer mit den Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe ist, kann deren individuelle Wünsche und Vorstellungen fototechnisch und bildkünstlerisch optimal umsetzen“.

Zu mir oder zu dir?

Ohne Terminvergabe und zum günstigen Preis werden im hellen und geräumigen Studio biometrische Passbilder und Bewerbungsfotos gefertigt. Braucht ein nicht mobiler Kunde Passbilder, kommt der Fotograf auch ins Haus. Für Fotosessions (Porträts & Paare, Schwangerschaft & Baby, Kind & Familie, Tierfotografie u.a.m.) ist ein fester Termin ratsam, damit das Shooting entspannt und die Bilder perfekt werden. Und auch hier bestimmt der Kunde, wo das Bild entsteht. „Mit unserem mobilen Fotostudio kommen wir überall hin. Zu Partys bringen wir sogar witzige Accessoires mit. Über diese Bilder wird der Kunde dann noch Jahre später lachen“, so Schwuchow.

Trau dich!

„Keine Hochzeit gleicht der anderen und jede ist auf ihre Weise schön“, beschreibt Schwuchow seine Arbeit als Hochzeitsfotograf. Für das Delitzscher Unternehmen ist das Barockschloss die dominierende Hochzeitskulisse. Aber auch in umliegenden Städten, wie Eilenburg, Bad Düben oder Bitterfeld wird Factory-7 gern für Hochzeiten gebucht. Extrakosten werden dafür nicht erhoben. Und wie setzt man all die Bilder gekonnt in Szene? Dafür bietet Factory-7 zahlreiche Möglichkeiten an: reizvolle Collagen, individuelle Fotobücher, Leinwand- oder Acrylbilder, Fotos auf Alu Dibond, Fototassen und vieles andere mehr.

Fotorettung und Heimatliebe

Alte Fotos sind Schätze und oft die einzige Erinnerung an Menschen und Ereignisse. Und weil sie alt sind, haben sie Knicke und Risse, sind vergilbt oder fleckig. Wer das ändern will, ist in der Factory-7 richtig. Hier werden in die Jahre gekommene Papierbilder, Negative und Dias mit Akribie und in Handarbeit bestmöglich repariert, digitalisiert und reproduziert. „Damit die Erinnerungen bleiben“, so Detlef Schwuchow.

Übrigens: Wer eine Factory-7 Dienstleistung verschenken möchte, kann sich einen individualisierten Gutschein anfertigen lassen oder den Delitzscher Stadtgutschein nutzen.

Kontakt Fotostudio Factory-7 Breite Straße 7 04509 Delitzsch Tel.: 034202 55408 Mobil: 0172 3433334 www.factory-7.de E-Mail: info@factory-7.de

Von Andreas Neustadt