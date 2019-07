Döbeln

Wer in Döbeln auf der Suche nach Kompetenz und Qualität in Sachen Elektronik ist, wird bei EP: Schmalfuß ganz sicher fündig. Und das Elektronikfachgeschäft bietet dabei nicht nur eine hochwertige Produktauswahl, sondern tatsächlich das komplette Rund-um-Sorglos-Paket. Das fängt bereits bei der persönlichen Kaufberatung an und hört an der Kasse noch lange nicht auf. Denn auch nach mehr als einem Vierteljahrhundert gilt für Geschäftsführer Steffen Matthes und sein engagiertes Team: „Unser Service macht den Unterschied“.

Die Mischung aus Fachwissen, Begeisterung für Technik und Kundennähe hat bei EP: Schmalfuß jede Menge Tradition. Vor mehr als 25 Jahren gründete Uwe Schmalfuß sein Fachgeschäft und gab es im Jahr 2008 in die Hände seines langjährigen Mitarbeiters Steffen Matthes.

Dieser stellt gemeinsam mit seinem siebenköpfigen Team den Betrieb für die Zukunft auf: „Wir legen großen Wert darauf, für die Menschen aus der Region erster Ansprechpartner und dabei immer erreichbar zu sein. Damit wir unseren Kunden zuverlässig eine aktuelle, hochwertige Auswahl und das passende Know-how bieten können, bleiben wir am Puls der Zeit.“ Dazu gehört auch eine moderne Präsentation.

Seit 2018 im Herzen der Innenstadt

Deshalb stand im vergangenen Jahr eine große Veränderung bei EP: Schmalfuß an: Das Fachgeschäft zog vom traditionellen Standort an der Johannisstraße zum Obermarkt ins Herz der Döbelner Innenstadt. Im hellen und offenen Ladenlokal werden die verschiedensten Produkte nun noch besser in Szene gesetzt. „Der Umzug war ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft, der sich für uns gelohnt hat! Wir haben unser Sortiment erweitert, jetzt finden Kunden bei uns alles, was das Elektronik-Herz begehrt – von der Waschmaschine bis zum Smartphone. Außerdem gibt es auch genug Platz zum Vorführen und Ausprobieren“, so der Geschäftsführer. Auf 160 Quadratmetern präsentiert EP: Schmalfuß ein Vollsortiment aus den Bereichen Smart Home, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, IT/Multimedia und Telekommunikation.

Team überzeugt mit Zuverlässigkeit und Innovation

Ob Verkauf, Anschluss oder Reparatur – im Fachbetrieb bekommen Kunden alles aus einer Hand. Neben Steffen Matthes kümmern sich sechs Angestellte und ein Auszubildender persönlich und zeitnah um die Kundenwünsche. „Qualität ist dabei unser oberstes Gebot! Das gilt für unsere Produktauswahl genauso wie für umfängliche Beratung oder die Installation vor Ort“, betont Steffen Matthes. Eines ist sicher: Das Team von EP: Schmalfuß ruht sich nicht auf seinem guten Ruf aus, sondern überzeugt die Döbelner auch in Zukunft mit Zuverlässigkeit und Innovation. „Ein neues Projekt ist schon in Planung – besonders Kaffee-Liebhaber dürfen sich demnächst über eine exklusive Genusswelt bei uns freuen“, verrät Geschäftsführer Steffen Matthes.

Kontakt EP: Schmalfuß Obermarkt 10 04720 Döbeln Tel: 03431 710454 E-Mail: info@ep-schmalfuss.de www.ep.de/schmalfuss-doebeln

Von Andreas Neustadt