Altenburg

Claus Jäger junior hebt sich das herausragende Merkmal in der Angebotspalette von expert Jäger an der Leipziger Straße in Altenburg bei der Aufzählung bis zum Schluss auf. Wie auch sonst bekanntlich das Best immer erst zum Schluss kommt: „Unsere Angebote reichen von TV, Hi-Fi, Mobilfunk, PC, Haushaltsgeräte und bis hin zum Meisterservice“, zählt der 36-Jährige auf.

Und eben dieser „ Meisterservice“ ist bei expert Jäger eigentlich nur ein Sammelbegriff für ein ganzes Paket, dass von dem inklusive der neuen Zeitzer Dependance 55-köpfigen Mitarbeiterteam für die Kundschaft geschnürt wird. „In einem derart schnelllebigen und breiten Markt, wie dem der Elektro- und Computertechnik ist vor allem Individualität gefragt.

Vor allem um Kundenwünsche hundertprozentig befriedigen zu können“, sagt der Geschäftsführer. Klar ist aber auch, dass manche Sachen auch mal nicht so laufen, wie sie sollen, ja, dass auch mal etwas schief gehen kann. „Solche Fälle sind dann bei uns Chefsache und ich freue mich jederzeit über konstruktive Kritik und Anregungen“, versichert Jäger.

Fachberater sind gut geschult

Die gängige Bezeichnung „Verkäufer“ lehnt man in dem Unternehmen übrigens ab. Bei Jägers heißen sie Fachberater. „In jeder Abteilung halten wir fünf bis sechs gut geschulte Mitarbeiter vor. Denn das Wichtigste ist doch, dass man sich für die Anliegen unserer Kunden die entsprechende Zeit nimmt. Und regelmäßige Weiterbildungen sind in einem derartig dynamischen Markt wie unserem eine Selbstverständlichkeit“, unterstreicht Jäger.

So persönlich bleibt es bei Jägers auch nach dem Verkauf. „Der Werkstatt- und Lieferservice wird ebenso durch unser eigenes Team betrieben und ist nicht an Dritte ausgelagert, wie es andere Mitbewerber mittlerweile handhaben“, streicht Jäger heraus.

42 Jahre Tradition in Altenburg

Der 36-Jährige führt damit erfolgreich mit seinen Mitstreitern die Jägers so ureigene Familienphilosophie fort. Claus Jäger senior gründete 1977 als Fernsehmechaniker seine eigene Werkstatt in Altenburg – ab 1990 kam der Verkauf von Geräten hinzu. Der moderne und geräumige Marktneubau an der Leipziger Straße mitsamt dem 2016 erfolgten Umbau sowie der Übernahme einer Filiale in Zeitz im vergangenen Jahr sind die markantesten Wachstumsschritte des Altenburgs Traditionsunternehmens mit mittlerweile 42 Jahren Tradition.

Der Name „ Jäger“ ist in Altenburg ist in Sachen Elektronik, Fernseher & Co. wohl jedem bekannt. „Wir sind ein regionales Unternehmen und haben hier unsere Wurzeln. Auch unser Team kommt durchweg aus der Region und kennen die Mentalität der hier lebenden Menschen“, betont der Geschäftsführer.

Der individuelle Service ist dabei die eine Seite. Das soziale Engagement des Unternehmens für die unterschiedlichsten Vereine in der Stadt das andere. „Wir sind von hier, fühlen uns hier sehr wohl und wollen auch etwas zurückgeben“, beschreibt es Jäger.

Kontakt expert Jäger Leipziger Str. 89 b 04600 Altenburg E-Mail: mail@jaeger-expert.de Tel.: 03447 899020 www.expert.de/jaeger

Service von expert Jäger bewerten Hier finden Sie den Online-Fragebogenund können den Service von expert Jäger bewerten. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur zwei bis drei Minuten und ist selbstverständlich anonym. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen – Preise und Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Von LMG