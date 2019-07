Leipzig

Hausverbot für ungebetene Gäste: Sie können einem den schönsten Sommertag vermiesen – Fliegen, Stechmücken & Co. Bevor diese in Innenräumen zur Plage werden, sollte man rechtzeitig handeln. Denn maßgefertigte und installierte Fliegengitter vom Fachmann können die Plagegeister dauerhaft fernhalten. Die Firma Fliegengitter Leipzig gehört zu den Top-Adressen, wenn es um Fliegenschutz geht. „Wir sind Zulieferer für alle privaten Kunden sowie für fensterherstellende Betriebe und andere gewerbliche Händler. Aber auch Autohersteller, Krankenhäuser oder Altenheime zählen zu unseren Kunden“, sagt Firmen-Chef Dieter Dörr. „Unser Service beginnt schon bei der telefonischen Beratung im Büro. Persönlich in Augenschein nehmen und ausprobieren können die Interessenten dann alle Produkte in unserer hauseigenen Ausstellung in Leipzig-Leutzsch. Dazu zählen Fliegengitter, Insektenschutzrollos, Tür- und Dachrollos, Schwenk-und Pendeltüren und komfortable Schiebeelemente. Selbstverständlich stellen wir alle Produkte auch speziell für kleine Balkone, Terrassen oder Wintergärten her. Sozusagen alles, was vor ungebetenen Gästen schützt“, fasst Dieter Dörr zusammen.

Perfekter Service

„Unser Service setzt sich fort bei der kostenlosen Beratung beim Kunden vor Ort, dem kostenlosen Angeboterstellen sowie dem kostenlosen und präzisen Aufmaß.“ Die Fliegengitter der Leutzscher Firma Fliegengitter Leipzig passen zu jedem Fenster und Türentyp – egal, ob diese aus Kunststoff, Holz oder Aluminium sind. „Sorge, dass durch das Anbringen das Haus beschädigt wird, müssen sich die Kunden nicht machen: Kein Bohren, kein Schrauben“, betont Dieter Dörr. „Wir montieren die Produkte so, dass nichts zu Schaden kommt. Dieser Service ist für uns Dienst am Kunden. Selbstverständlich können die Fenster mit den eingesetzten Fliegengittern ohne Einschränkungen geöffnet, angekippt oder verschlossen werden. Da es viele verschiedene Fenstersorten gibt, ist es eine Herausforderung, einen passgenauen Insektenschutz anzubringen. Bespannt sind die Fliegengitter mit einem Fieberglasgewebe, das aus Glasfaser besteht und mit hundertprozentigem Kunststoff überzogen ist. Dadurch ist es sehr strapazierfähig und extrem witterungsbeständig“, erklärt der Fachmann. „Das Standard-Gewebe ist in schwarz oder grau zu haben. Für einen besonderen Ausblick sorgt das neuartige ,Klarer-Durchblick-Gewebe’. Kratzfestes Spezial-Katzengewebe – kein Problem! Sichtbarer Erfolg aller Produkte: Keine Plagegeister summen mehr durch die Wohnung. Perfekter Service – zufriedene Kunden.“

Kontakt Fliegengitter Leipzig Ausstellung – Werkstatt Ludwig-Hupfeld-Straße 1a 04179 Leipzig Telefon: 0341 2318066 info@fliegengitter-leipzig.de www.fliegengitter-leipzig.de Öffnungszeiten Büro & Ausstellungsraum montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr im Winter montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr im Sommer

Von Ingrid Hildebrandt