Döbeln

Wer Hunger auf Pizza, Pasta, Salat, Burger und mehr hat, ist bei Freddy Fresh Pizza am Döbelner Hauptbahnhof genau an der richtigen Adresse. Dabei werden alle Speisen jeweils frisch zubereitet. Und Inhaberin Janine Kalisch verspricht: „Durch unsere immer gleichen Freddy-Fresh-Rezepte – unter anderem der Soßen und Dressings – können wir garantieren, dass unsere Speisen auch immer die gleiche Qualität haben.“

Leckeres auch für Vegetarier und Veganer

Bei Freddy Fresh kommen auch Vegetarier und Veganer voll auf ihre Kosten. Dafür sorgt der Simply-Käse. Bestellt werden können die kulinarischen Leckereien auf den verschiedensten Wegen. Neben dem Standardsortiment gibt es bei Freddy Fresh Pizza auch immer wieder saisonale kulinarische Aktionen. Aktuell steht natürlich auch leckeres Eis hoch im Kurs.

Neben der telefonischen Bestellung ist auch die Bestellung über die Freddy-Fresh-App, über lieferando.de oder www.freddy-fresh.de/freddy-fresh-pizza-doebeln möglich. Und natürlich kann auch vor Ort, Am Hauptbahnhof 1, bestellt werden. Selbstabholer kommen in den Genuss eines zehnprozentigen Rabatts.

Garantie: Lieferung in 45 Minuten

Den Servicegedanken hat das zehnköpfige Freddy-Fresh-Team fest verinnerlicht. So wird garantiert, dass das Essen innerhalb von 45 Minuten beim hungrigen Kunden ist – und das natürlich heiß.

Sollte die Bestellung einmal etwas später beim Kunden sein, was vor allem zu den Stoßzeiten am Wochenende schon einmal passieren kann, gibt es einen Ausgleich in Form von Gutscheinen. „Wir nehmen uns wirklich jede Reklamation an und finden dabei mit den Kunden immer eine Lösung“, erklärt Janine Kalisch.

Kontakt Freddy Fresh Döbeln Am Hauptbahnhof 1 04720 Döbeln Tel.: 03431 6787220 www.freddy-fresh.de/freddy-fresh-pizza-doebeln

Von Andreas Neustadt