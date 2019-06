Geithain

Der Sprung in die Selbstständigkeit war ein Wagnis, aber ein erfolgreiches. Gleich nach Studium und Referendariat hat Manuel Tripp in Geithain seine eigene Anwaltskanzlei eröffnet. Heute – gerade einmal ein Jahr später – betreut er rund 260 Mandate. „Ich wollte schon immer selbstständig sein“, begründet er seine Existenzgründung.

Tripp studierte zunächst Jura in Leipzig und absolvierte sein Referendariat am Landgericht in Chemnitz, mittlerweile ist er Anwalt für alle Belange, hat seinen Schwerpunkt zudem auf Arbeits- und Strafrecht gelegt. Ob kleinere Delikte wie Betrug, Kündigungsschutzklagen oder Schadensersatzansprüche, ob Scheidung oder Sorgerecht: Tripp ist Ansprechpartner und Helfer für mittelständische Unternehmen, für Arbeitnehmer und Familien. „Und seit ich hier in Geithain angefangen habe, ist die Zahl der Mandate recht kontinuierlich gestiegen.“

Bestmögliches Ergebnis für den Mandanten

Was wohl daran liegt, dass er zur Stelle ist, wenn Hilfe gebraucht wird. „Wenn jemand zu mir kommt, gibt es zunächst ein Erstgespräch“, erklärt Tripp, der übrigens seit zehn Jahren im Geithainer Stadtrat sitzt und Mitglied im örtlichen Gewerbeverein ist. Wichtig sei, im Vorfeld die Erfolgsaussichten abzuwägen. Und die liegen für Tripp nicht darin, jeden Fall zu gewinnen, sondern darin, das bestmögliche Ergebnis für den Mandanten zu erzielen. Bei geringen Erfolgsaussichten rät er zuweilen von einer Klage ab und versucht, auf einem anderen Weg eine Lösung zu finden. Wichtig sei vor allem, die Erfolgsaussichten realistisch einzuschätzen. Eine Rolle beim Erstgespräch spielten auch die Kosten. „Beides – Kosten und Erfolgsaussichten – werden immer gleichzeitig betrachtet“, macht der 30-Jährige deutlich.

Individuelle Beratung und Serviceleistungen

Dass er sich schon nach so kurzer Zeit als Anwalt etabliert hat, ist wohl sicherlich auch seinem umfangreichen Service geschuldet. Er ist nicht nur durchgehend erreichbar – wenn nicht persönlich, dann aber zumindest über einen Telefonservice –, sondern berät jeden Mandanten individuell. Termine vergibt er kurzfristig, zudem hält er seine Mandanten immer auf dem Laufenden, was dessen Rechtsweg betrifft. „Dazu gehört auch, jedes Schriftstück, das ich verschicke oder das an uns gerichtet ist, an den Mandanten weiterzuleiten“, betont Tripp. Und zwar so schnell wie möglich. Heißt: der Mandant bekomme sämtliche Abschriften aller für den Fall relevanten Dokumente. Tripps Service besteht zudem darin, nichts unnötig lange vor sich herzuschieben. Neue Entwicklungen werden so schnell wie möglich mit allen Beteiligten abgesprochen.

Ein weiterer Pluspunkt für ihn: Er macht zuweilen Hausbesuche, wenn Hilfesuchende nicht mehr mobil sind. Und auch Treffen vor Ort, zum Beispiel wenn es um Baurecht geht, sind möglich.

Rat zur Rechtsschutzversicherung

Wichtig ist dem Allgemein-Anwalt vor allem eines: ein Vertrauensverhältnis zum Mandanten. Und das baue er eben über seinen Service auf. Transparent ist er auch hinsichtlich seiner Bezahlung. Tripp rechnet grundsätzlich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab, verlangt also keinen hohen Stundensatz oder gesonderte Honorare wie zuweilen in der Branche üblich. Und er rät zu Rechtsschutzversicherungen. Denn die, sagt er, seien in vielen Fällen hilfreich. Gerade beim Arbeitsrecht zahle der Arbeitnehmer immer die eigenen Verfahrenskosten. Die seien zwar vom Streitwert abhängig, könnten aber schnell zu hohen Summen führen.

Wenn Tripp auch für alle erdenklichen Fälle Ansprechpartner ist, so fasziniert ihn dennoch das Strafrecht im Besonderen. „Schon im Studium hat das eine große Faszination ausgeübt“, erinnert er sich. Ähnlich sei es mit dem Arbeitsrecht. Die Bandbreite aber darüber hinaus habe ebenfalls ihren Reiz, „schon weil man mit unzähligen verschiedenen Menschen arbeiten und Brücken zwischen verschiedenen Rechtsgebieten schlagen kann“, macht Tripp deutlich. Der 30-jährige Anwalt ist zugelassen bei der Rechtsanwaltskammer Sachsen und wird zudem auf der landesweiten Pflichtverteidigerliste geführt.

Kontakt Rechtsanwalt Manuel Tripp Leipziger Str. 15 04643 Geithain Tel.: 034341 631020 Fax: 034341 631019 E-Mail: mail@rechtsanwalt-tripp.de www.rechtsanwalt-tripp.de

Von Leipzig Media