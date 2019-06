Waldheim

Das Jahr 2019 steht beim Renner Baustoffhandel in Waldheim in der Landberger Straße ganz im Zeichen des Umbaus. Fertig ist bereits die große Gartenbauausstellung, die zu Beginn des Jahres komplett erneuert wurde. Hier sind nun in verschiedenen Themenbereichen die neuesten Trends der Gartengestaltung aus hochwertigen Materialien zu finden. Haus- und Gartenbesitzer haben hier die Chance, sich kreative Ideen für die Gestaltung des heimischen Gartens zu holen – und diese auch gleich einmal anzufassen und zu fühlen. Auch der gemütliche Mitarbeiterbereich des Baustoffhandels wurde im Zuge der Bauarbeiten gleich noch aus- und umgebaut.

In Sachen Mauergestaltung kann man sich bei Renner ebenfalls neue Inspirationen holen. Quelle: Renner Baustoffe GmbH

Vielfalt für individuelle Gartenträume

Die Möglichkeiten für den eigenen Traumgarten sind äußerst vielfältig. Ebenso groß ist auch die Vielfalt bei Renner. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Mauer und/oder einem Weg aus Naturstein? Oder einem bepflanzten Carport- oder Garagendach mit einer bunten Blütenpracht? Ein idyllischer Gartenteich wäre doch ebenfalls nicht schlecht, oder?

Auch unterschiedlichste Varianten von Zier-Kies und verschiedene Pflasterarten sind auf der großzügigen 1.700 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche zu finden. Zu den neuesten Trends der individuellen Gartengestaltung gehören unter anderem auch strapazierfähige Terrassenplatten aus Feinsteinzeug oder Öko-Pflaster. Diverse Regenwassernutzungsanlagen sind auf Bestellung ebenso zu bekommen wie die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Dachbegrünung.

Neue Cafeteria entsteht im September

Und der erste große Umbau seit der Eröffnung des Waldheimer Standorts im Jahr 1993 läuft weiter auf Hochtouren. In der ersten Etage wird demnächst die neue Fliesen- und Elemente-Ausstellung fertiggestellt. Hier sind derzeit vor allem großformatige Fliesen voll im Trend.

Auch kleine und große Dekorfliesen mit floralen und geometrischen Motiven, Fliesen in Naturstein-Look oder auch in Holzoptik mit einer naturgetreuen Maserung dürfen im Angebot natürlich nicht fehlen. Bei der Beleuchtung erfolgt derzeit am gesamten Renner-Standort in Waldheim zudem die Umstellung auf LED-Lampen.

Bis zum September soll zudem noch eine neue Cafeteria entstehen. Hier bleibt dann nach dem Einkauf noch etwas Zeit für einen gemütlichen Kaffee in einer ganz entspannten Atmosphäre.

Breite Service-Palette: Hochkranservice, Aufmaß vor Ort und Farbmischservice

Der Service wird bei dem Hagebau-Gesellschafter, der derzeit in Waldheim etwa 40 Mitarbeiter hat, ganz groß geschrieben ebenso wie die Qualität der Baustoffe aus hochwertigen Materialien für den Neubau oder die Modernisierung. So ist eine schnelle Anlieferung des Einkaufs auf Wunsch natürlich möglich.

Für Arbeiten in den oberen Etagen bietet der Renner Baustoffhandel auch einen Hochkranservice an. Auch der Aufmaß-Service vor Ort wird sowohl von Handwerkern als auch von privaten Bauherren sehr gern genutzt – ebenso wie der praktische Farbmischservice. Dieser kann sowohl bei Wandfarben und Fassadenfarben als auch Lasuren genutzt werden.

Und natürlich sind die Mitarbeiter regelmäßig bei Produktschulungen der verschiedenen Lieferanten, um die Kunden immer aktuell zu den neuesten Trends beraten und auch ganz spezielle Fragen beantworten zu können. Zum umfangreichen Renner-Service gehört außerdem auch die Vermittlung von Handwerkern, die den Umbau im heimischen Garten oder im Haus übernehmen.

Kontakt Renner Baustoffe GmbH Landsberger Straße 40 04736 Waldheim www.renner-baustoffe.de E-Mail: info@renner-baustoffe.de

Von Andreas Neustadt