Leipzig

Gesellig, sportlich, fröhlich: „Mensch, hier ist es ja gemütlich“, finden Gäste, die zum ersten Mal ins Bowling-Restaurant Boller Fritze nach Eutritzsch kommen. Kein Wunder bei dem Blick auf die großen Fenster, die Pflanzen davor, die Gaststättenmöbel aus Massivholz und die acht vollautomatischen Bowlingbahnen.

Aber wie spielt man Bowling? „Ist das so ähnlich wie Kegeln?“, fragen dann manche Anfänger. Wertvolle Tipps gibt es von Susy und Samson. Die Boller-Fritze-Inhaber sind nämlich wahre Service-Experten. „Beim Bowlen werden Pins zu Fall gebracht. Ziel ist, möglichst viele davon mit dem Bowling-Ball zu treffen“, nennt Susy nur einen wesentlichen Unterschied. Alle weiteren werden geduldig erklärt und vorgeführt. Der richtige Schwung sei jedenfalls wichtiger als Kraft. Gejubelt und gelacht wird nicht nur, wenn der Strike, der ganz große Wurf, gelingt.

Bowlen zu Schulanfang , Geburtstag oder Jugendweihe

„Bowlen in Gemeinschaft macht einfach Spaß“, weiß die Fachfrau in puncto Geselligkeit. „Freude zu verbreiten, gehört sozusagen zu unserem Service. Mitmachen können Jung und Alt. Wer von den Kleinsten den Drei-Kilo-Ball halten kann, darf loslegen.“ Den Boller Fritze besuchen Kitagruppen genauso wie Schüler mit Ferienpass oder Senioren-Gruppen. Nach oben gebe es keine Grenze. Und egal was gefeiert werde – ob Schulanfang, Kindergeburtstag, Jugendweihe oder Geburtstagsfeiern mit der Familie – das gesellige Beisammensein bleibe in Erinnerung.

Außerdem: Finden Firmenpartys, Vereins- oder Familienfeiern in großer Runde statt, kommen alle unkompliziert miteinander in Kontakt. Das liegt an der entspannten Atmosphäre, dem aktiven Miteinander und den Speisetischen mit den wechselnden Sitzplätzen nahe der Bahnen.

Brunchen und Bowling

Das Spiel beobachten, mitfiebern und genussvoll essen, erhöhe das Spaßpotenzial. Und auf welche kulinarischen Köstlichkeiten dürfen sich die Gäste freuen? „Je nach Jahreszeit gib es unterschiedliche Angebote“, so Samson. „Gewählt werden kann zwischen Bauernomelett, Steak, halber Ente oder einem reichhaltigen Büfett.“ Beliebt sei auch Brunchen und Bowling; inklusive Frühstücks- und Mittagsbüfett. Sport, Spaß und lecker Essen – die ideale Kombi. Da bleiben Anfänger wie Profis am Ball und kommen gern wieder ins Bowling-Restaurant Boller Fritze. Geöffnet ist täglich ab 12 Uhr.

Kontakt Bowling Restaurant „Boller Fritze“ Berliner Straße 69 04129 Leipzig Tel.: 0341 9020457 E-Mail: info@boller-fritze.de www.boller-fritze.de

Von Ingrid Hildebrandt