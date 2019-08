Altenburg

Rund 1500 Einheiten, das heißt Wohnungen und Gewerberäume betreut die Krüger Haus- und Grundstücksverwaltung in und um Altenburg. Und dabei soll es nicht bleiben. „Ich bin gerade beim Erarbeiten eines Angebotes für ein weiteres Objekt“, sagt die Chefin der Firma, Kathrin Schulz. Seit 1990 erledigt die Hausverwaltung für die Eigentümer von Grundstücken nahezu alle Angelegenheiten rund um die Immobilie.

Im Umkreis von 50 Kilometern um Altenburg im Einsatz

„Unser erster Kunde, mit dem wir begonnen haben, ist noch immer Kunde von uns“, sagt Kathrin Schulz an ihrem Schreibtisch, hinter ihr ein riesiger Monitor. Den benötige sie für Eigentümerversammlungen, um den Anwesenden die Daten und Berichte vorzustellen. Das ist eine der Aufgaben, um die sie sich mit ihrem siebenköpfigen Team von der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 4 aus kümmert. Im Umkreis von etwa 50 Kilometern um Altenburg seien 50 Prozent der Eigentümer, die die Verwaltung ihrer Immobilie in die bewährten Hände der Krüger Haus- und Grundstücksverwaltung gelegt haben, klassische Miethäuser.

Von Mietersuche bis Gebäudeinstandsetzung

„Bei diesen Objekten ist es unsere erste Aufgabe, für die Vermietung zu sorgen“, erklärt Kathrin Schulz. Dazu gehört natürlich das gesamte Paket von der Wohnungsbesichtigung zum Schufa-Check über die optimale Mischung der Mietparteien bis zu den Vertragsabschlüssen. „Das Erstellen von Hausordnungen und deren Überwachung, die Abrechnung der Nebenkosten gegenüber den Mietern, Versicherungsangelegenheiten oder Behördengänge, Abstimmungen mit den Bewohnern, sich um deren Anliegen kümmern oder Reparaturen organisieren, Angebote einholen und die Konzeption der Gebäudeinstandsetzung – all das gehört dazu“, zählt Kathrin Schulz auf, was seit nunmehr fast 30 Jahren in der Firma unter anderem zum Servicepaket für die Kunden gehört.

Eigentümergemeinschaften profitieren von der Erfahrung der Profis

Von diesem Service und dem Fachwissen der Mitarbeiter, das regelmäßig bei Schulungen aufgefrischt wird, profitieren auch Eigentümergemeinschaften. Denn etwa die Hälfte der Immobilien im Portfolio der Krüger Haus- und Grundstücksverwaltung gehören mehreren Eigentümern. „Meist sind das Wohnhäuser mit Eigentumswohnungen aber nicht ausschließlich“, erläutert Kathrin Schulz. Entscheidungen die solche Gebäude betreffen, muss naturgemäß die Eigentümergemeinschaft kollektiv treffen. Das geschieht normalerweise zur Eigentümerversammlung, wozu es eben des großen Bildschirms bedarf. „Auf dem präsentiere ich beispielsweise die Daten rund um die technische und kaufmännische Verwaltung adäquat zu den Miethäusern oder stelle Angebote von Firmen vor für Reparaturen und Instandsetzungen.“

Ein tolles Hilfsmittel sei der Monitor, findet Kathrin Schulz. Nicht zuletzt weil das Arbeiten mit den Eigentümergemeinschaften aufgrund ihrer Eigenheit und den besonderen rechtlichen Anforderungen viel Zeit in Anspruch nimmt. „Unser Ziel ist es stets, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Das gilt zwischen Mietern und Eigentümern ebenso wie in einer Eigentümergemeinschaft zwischen den einzelnen Eigentümern.“ Deshalb werbe die Krüger Haus- und Grundstücksverwaltung auch mit den Slogan „Kompetenz in Ihrer Nähe – gemeinsam mehr erreichen“

Schnelle und effektive Hilfe im Notfall

Ja, meint Kathrin Schulz, ein weiterer Vorteil für ihre Kunden sei, dass die Hausverwaltung vor Ort tätig ist, wo die Häuser stehen und genutzt werden. „Außerdem arbeiten wir vor allem mit regional ansässigen Firmen und Handwerkern zusammen.“ So könne gerade in Notfällen und bei Havarien schnell und effektiv Abhilfe geschaffen werden.

