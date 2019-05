Leipzig

Der Handwerker vor Ort, der kleine Einzelhändler um die Ecke oder das regionale Familienunternehmen mit mehreren Filialen: Noch gibt es sie, die vielen Betriebe und Unternehmen, die ihren Service direkt vor Ort anbieten, die hier produzieren, arbeiten und Jobs in der Heimat schaffen. Aber – ob in Altenburg, Borna, Delitzsch, Döbeln, Eilenburg, Geithain, Grimma, Leipzig, Oschatz, Torgau oder Wurzen – viele regionale Händler stehen vor der Herausforderung, ihre Position auf dem Markt zu behaupten, der in den vergangenen Jahren immer härter geworden ist.

Anderes Einkaufsverhalten ­ durch Internet und Smartphone

Der Onlinehandel und das Internet haben das Einkaufsverhalten und die Gesellschaft nachhaltig verändert. Dienstleistungen und Produkte können – unabhängig von Laden-Öffnungszeiten – von zu Hause geordert werden. Per Wisch und Klick auf dem Smartphone kann man inzwischen zum Beispiel sogar den wöchentliche Einkauf im Supermarkt bestellen und nach Hause liefern lassen.

E-Commerce setzt Milliarden um

Mit diesem Argument und einem gigantischen Warenangebot haben sich Online-Versandhändler wie Amazon oder Ebay innerhalb weniger Jahre an die Spitze katapultiert und setzen in Deutschland Milliarden von Euro um.

Was Händler vor Ort gegen die Online-Konkurrenz tun können

Der sogenannte E-Commerce: Totengräber des eingesessenen, ortsgebundenen und oftmals traditionsreichen Handels? „Nein“, sagt Norbert Beck. Der diplomierte Wirtschaftsingenieur ist Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Metatrain, leitete den Campus der Fachhochschule für angewandtes Management in Neumarkt mit Lehrtätigkeit im Bereich Marketing und ist Autor der im Gabler Verlag erschienenen Fachbücher „Service ist sexy“ und „Hirnlos verkaufen war gestern“.

Gemeinsam mit seinem Bruder Johann Beck, mit dem er vor 18 Jahren Metatrain gegründete, hat er diesen gesamten, bedrohten Wirtschaftszweig unter die Lupe genommen und beraten. Mehr als 7.000 mittelständische Unternehmen in 150 Städten und Gemeinden wurden in zehn Jahren analysiert. Sein Credo: Freundlich, vertrauenswürdig, wertschätzend – wer seinen Kunden so begegnet, braucht die Online-Konkurrenz nicht zu fürchten.

Kunden wollen Freundlichkeit und Zuverlässigkeit

Die Sicht des Kunden ist für Norbert Beck das A und O allen kaufmännischen Handelns. Dabei muss jedes Unternehmen, jeder Betrieb und Dienstleister einzeln betrachtet werden. Aus seiner bisherigen Tätigkeit für die Branche mit der Auswertung von rund 150.000 Kundenbefragungen pro Jahr bilanziert er dennoch, worauf es Kunden in erster Linie ankommt, nämlich: Freundlichkeit des Personals gefolgt von Zuverlässigkeit. Damit seien konkret die schnelle Beantwortung von Fragen und das reibungslose Abwickeln von Reklamationen gemeint. An dritter Stelle wird Wertschätzung genannt. Fakt ist: „Menschen kaufen am liebsten von Menschen“, sagt Beck.

Aktion „Top Service vor Ort“ startet mit Vortrag von Norbert Beck

Vor diesem Hintergrund starten die Leipzig Media GmbH, die Rundschau und Ihre Tageszeitung gemeinsam mit dem bundesweit gefragten Berater im Juni die Aktion „Top Service vor Ort“. Für den passenden Auftakt sorgt ­ Norbert Beck selbst mit dem Vortrag „Service ist sexy“ für Unternehmer und Selbstständige – an vier Tagen in vier Städten (Termine und Teilnahmebedingungen siehe Infokasten). Der Motivator und Experte für Emotionsmarketing wird darüber sprechen, wie sich der lokale Handel gegen die Konkurrenz aus dem Internet durchsetzen kann. So viel sei schon verraten: Es gibt „drei Kaufknöpfe im Kundenkopf ...“.

Zum Start der Aktion „Top Service vor Ort“ hält Marketingexperte Norbert Beck in Leipzig, Krostitz, Döbeln und Borna einen exklusiven Vortrag zum Thema „Service ist sexy“.

Montag, 20. Mai 2019, 19 Uhr in Leipzig

Ort: LVZ-Kuppel, Peterssteinweg 19

Dienstag, 21. Mai 2019, 19 Uhr in Krostitz

Ort: Krostitzer Brauerei, Gustav-Adolf-Saal, Brauereistraße 12

Mittwoch, 22. Mai 2019, 19 Uhr in Döbeln

Ort: Döbelner Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG, Fichtestraße 10

Donnerstag, 23. Mai 2019, 19.30 Uhr in Borna

Ort: Stadtkulturhaus Borna, Sachsenallee 47

Geschäftsführer und selbstständige Unternehmer aus der Region sind herzlich eingeladen, sich für einen der Vorträge anzumelden. Anmeldungen sind bis 10. Mai per E-Mail an event@leipzig-media.de möglich. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.