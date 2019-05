Leipzig

Wie können Unternehmen aus der Region Top-Service vor Ort anbieten? Erste Antworten darauf gibt Norbert Beck, Geschäftsführer des Beratungsunternehmen Metatrain, vom 20. bis 23. Mai 2019 in Leipzig, Krostitz, Döbeln und Borna. Die exklusiven Vorträge für Unternehmer, Händler und Selbstständige zum Thema „Service ist sexy“ bilden den Auftakt der Aktion „Top Service vor Ort“ von Leipzig Media und der Rundschau. Im Interview erklärt Norbert Beck, was sich Kunden wünschen und wie regionale Unternehmen trotz Online-Konkurrenz attraktiv sein können.

Herr Beck, die Firma Amazon hat sich mit Milliarden-Umsätzen an die Spitze des Versandhandels katapultiert. Kämpfen die örtlichen Geschäfte einen aussichtslosen Kampf?

Nein, keineswegs. Der Kampf wäre nur aussichtslos, wenn der örtliche Handel sich aufmachen würde, Amazon und Co. in deren eigenem Spielfeld zu schlagen. Dieser Zug ist meines Erachtens abgefahren. Der örtliche Handel hat ein eigenes Spielfeld, und das ist der stationäre Handel im direkten Kundenkontakt. Dort gilt es Energie aufzuwenden, um für Kunden attraktiv zu sein.

Was lässt sich von Amazon und Ebay lernen?

Die digitalen Händler haben erkannt, dass es einen Kundenwunsch gibt: u Hause bequem Preise vergleichen, bequem bestellen, die Ware bequem geliefert bekommen und bequem zurücksenden können. Bequem zu Hause – auf diesen Kundenwunsch setzen die digitalen Händler alle Energie. Es gibt aber auch den Kundenwunsch Einkaufserlebnis. In diesen Kundenwunsch sollte der stationäre Handel investieren. Vor allem mit kreativen Ideen. Ausprobieren! Wenn es nicht klappt, etwas anderes testen. Mit dieser Strategie sind die digitalen Händler groß geworden.

Dann legen Sie mal los!

Was mache ich mit dem Mann, der die Frau beim Einkauf begleitet, sich irgendwann langweilt und zu mosern beginnt? Ich finde immer noch nicht in jedem Damen-Bekleidungsgeschäft eine „Männer-Ecke“, wo man uns Kerle bei Bedarf parken kann. Hier neue, kreative Ideen zu entwickeln, würde sich lohnen. In den Schaufenstern von stationären Geschäften, die an Fern-Radwegen liegen, liest man manchmal: „Gerne schicken wir Rad-Touristen den Einkauf auch nach Hause“. Auch das eigentlich einfach, aber selten gesehen. Es gilt, viele kleine, kreative Ideen zu entwickeln, auszuprobieren, wieder einzustellen, neu anzusetzen – alles um dem Kunden beim analogen Einkaufen mit allen Sinnen Freude zu machen.

Ist Verkaufserfolg nicht letztlich eine Preisfrage?

Wenn das so wäre, dann würde Porsche kein einziges Auto verkaufen. Natürlich gibt es je nach Einkommenssituation eine Schmerzgrenze. Menschen kaufen aber keine Produkte oder Dienstleistungen, sondern Emotionen. Und wenn unser Emotionshirn etwas wirklich will, dann geht es manchmal auch über die finanzielle Schmerzgrenze. Die Frage ist: Wem will ich was zu welchem Preis verkaufen? Darauf richte ich dann meine Angebote und meine Werbung aus. Wenn ich mit Produkten, die es an jeder Ecke gibt, möglichst jeden Menschen in meiner Stadt erreichen will, dann habe ich schon verloren.

Wie kann ein Unternehmen vor Ort, das seine Kunden in der Umgebung findet, attraktiv bleiben?

Unternehmer sollten sich immer eine Frage stellen: Was hat der Kunde davon, dass es mich gibt? Finde ich dazu kaum Antworten, dann wird es eng. Attraktiv bin ich in der Region zum Beispiel, wenn ich der ausgewiesene Experte für einen Bereich bin, wenn ich in einer Produktkategorie das beste Sortiment habe oder wenn die Kunden mir vertrauen und einfach gern bei mir einkaufen, weil sie mich und mein Geschäft mögen. Da sind wir dann beim Service und zwischenmenschlicher Kommunikation.

Anders gefragt: Was ist nötig, damit ein Kunde gerne „klassisch“ einkaufen geht?

Nehmen wir das Beispiel einer Innenstadt. Da ist vor allem ein gutes Zusammenspiel zwischen den Akteuren in einer Stadt wichtig, die alle das Ziel haben, die Stadt insgesamt attraktiv zu machen. Es geht um eine Verbindung von Freizeiterlebnis und Einkaufserlebnis. Ein Kunde, der sich in einer Innenstadt und in den Geschäften einer Innenstadt wohlfühlt, der bleibt länger, kauft mehr und kommt wieder.

Lässt sich der Qualitätsbegriff in den Köpfen verankern?

Es ist meines Erachtens eine kaum machbare Aufgabe für den Handel, den Qualitätsbegriff in den Köpfen der Kunden zu verankern. Vielmehr geht es darum, die Köpfe der Kunden, die bereits qualitativ hochwertig kaufen wollen, anzusprechen. Das ist vor allem eine Frage der werblichen Kommunikation. Aber, wie gesagt, dabei geht es nicht um Umerziehung, sondern darum, die Kunden anzusprechen, die schon qualitätsbewusst sind.

Welche Bedeutung haben „weiche Faktoren“, etwa in puncto Freundlichkeit und Wohlfühlatmosphäre?

Diese „weichen Faktoren“ sind für den stationären Handel „knallharte Faktoren“ in dem Sinne, als dass sie über den Umsatz entscheiden. In unseren Kundenbefragungen nimmt ein Kundenwunsch seit mehr als zehn Jahren unangefochten die Spitzenposition ein: „Ich möchte freundlich behandelt werden“. Die wertschätzende, lösungsorientierte Kommunikation im direkten Kontakt mit dem Kunden, genau das ist es, was Amazon und Co. nicht leisten können. Das ist der Hebel, bei dem es anzusetzen gilt.

Investiert der lokale Handel in ausreichendem Maß in die Werbung?

Da gibt es noch Nachholbedarf. Insbesondere in der Priorität, die Werbung im Unternehmen oft hat. Da ist manchmal ein neues Regal im Lager wichtiger als die Kommunikation zum Kunden hin. Wenn aber die nicht klappt, dann kann ich mir auch das Regal sparen. Kunden wollen umworben werden. Das muss aber heutzutage mehr sein als: „20 Prozent auf alles – außer Tiernahrung“. Kennen Sie diesen Slogan noch? Das war Praktiker, der Baumarkt, der sich damit selbst in den Ruin getrieben hat. Nein, Werbung muss heute intelligenter sein, im Medienmix und vor allem in der Ansprache genau der Kunden, die ich in meinem Laden haben möchte.

Aktion „Top Service vor Ort“ startet mit Vortrag von Norbert Beck

Zum Start der Aktion „Top Service vor Ort“ hält Marketingexperte Norbert Beck in Leipzig, Krostitz, Döbeln und Borna einen exklusiven Vortrag zum Thema „Service ist sexy“.

Montag, 20. Mai 2019, 19 Uhr in Leipzig

Ort: LVZ-Kuppel, Peterssteinweg 19

Dienstag, 21. Mai 2019, 19 Uhr in Krostitz

Ort: Krostitzer Brauerei, Gustav-Adolf-Saal, Brauereistraße 12

Mittwoch, 22. Mai 2019, 19 Uhr in Döbeln

Ort: Döbelner Sport- und Freizeit GmbH & Co. KG, Fichtestraße 10

Donnerstag, 23. Mai 2019, 19.30 Uhr in Borna

Ort: Stadtkulturhaus Borna, Sachsenallee 47

Geschäftsführer und selbstständige Unternehmer aus der Region sind herzlich eingeladen, sich für einen der Vorträge anzumelden. Anmeldungen sind bis 17. Mai per E-Mail an event@leipzig-media.de möglich. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.