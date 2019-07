Leipzig

Große Auswahl, günstige Preise, besondere Angebote: Wer deutsche, russische, polnische, südeuropäische oder arabische Lebensmittel kaufen will, findet in dem neuen Supermarkt Russisch Brot in der Stuttgarter Allee von Grünau alles für den täglichen Bedarf und noch vieles mehr.

„Russisch Brot“ – was für ein schöner, passender Name! Einer, der nicht nur Appetit auf das knusprige Gebäck, sondern auf viele andere typische Spezialitäten macht. Ob internationale Gewürze, herzhafter Borschtsch, edler Kaviar, Piroggen, Konfekt oder reichhaltige Schokoladenbutter – Feinschmecker müssen für den besonderen Genuss nicht mehr in die Ferne schweifen.

Die Markthalle ist barrierefrei und übersichtlich gestaltet. Quelle: Russisch Brot

„Die Neueröffnung von Russisch Brot im früheren Konsum, gegenüber dem Allee-Center, hat sich schnell herumgesprochen“, sagt Nikolai Tichonow. „Darüber hinaus begeistern die wöchentlich wechselnden Angebote an frischen und regionalen Produkten zu günstigen Aktionspreisen. Unsere Kunden kommen nicht nur aus Leipzig, sondern dem gesamten Umland“, ist der Geschäftsführer stolz über den Zuspruch. „Erst kürzlich suchte ein Kunde ein spezielles Gewürz. Wir sind zum Regal – ,ah, da ist es ja’, freute er sich. Wer also in der Küche gerne mal etwas Neues probieren möchte, ist bei uns richtig.“ Doch vor allem überzeuge natürlich das breite Sortiment an frischem Obst und Gemüse aus der Region, an Fleisch-, Wurst- und Backwaren, an Konserven, Süßigkeiten, Milchprodukten, Fisch oder Spirituosen in den vollen Regalen.

Typische Spezialitäten wie Kaviar gehören zum Sortiment. Quelle: Russisch Brot

Kulinarische Highlights

Besonders die umfangreiche Fisch- und Fleischtheke gefalle. „Unsere deutschen Kunden kaufen sehr gern Heilbutt: Kein Wunder – ist er doch ebenso schmackhaft wie gesund. Aber auch andere Fischarten sind im Angebot: Denn Fischgerichte spielen in der russischen und osteuropäischen Küche eine große Rolle, sind echte Delikatessen“, begeistert sich der gebürtige Kasache für Fisch. Darüber hinaus sei die Küche Kasachstans kulturell mehr der osteuropäischen verbunden.

Jeden Samstag wird in den Sommermonaten traditioneller, typischer Schaschlik neben dem Markteingang gegrillt. Quelle: Russisch Brot

Gute Nachricht für alle Freunde der Meerestiere: „Frischer Fisch und Meeresfrüchte werden vom kommenden Herbst an bis zum Frühjahr in noch größerer Auswahl angeboten: Dann lockt lebendiger Fisch im Aquarium neben der Fischtheke zum Gucken und Kaufen. Fisch, der frischer kaum sein kann“, freut sich Nikolai Tichonow. Natürlich hält Russisch Brot auch in den Sommermonaten kulinarische Highlights bereit: „Jeden Samstag grillen wir unseren traditionellen, typischen Schaschlik neben dem Markteingang. Die jüngsten Kunden wird da wohl mehr die Hüpfburg interessieren“, sagt der Leipziger mit einem Lachen. Als Lebensmittelhändler mit Leib und Seele hat er natürlich noch weitere Vorhaben in petto: „Wir planen einen Obst- und Gemüsemarkt im Freien.“

Mehr als nur einkaufen – ein guter Service ist wichtig

Dem Geschäftsführer von Russisch Brot, der bereits andere Märkte erfolgreich führte, liegt zudem ein zuvorkommender Service am Herzen. „Selbstverständlich verfügt unser Supermarkt über einen kostenlosen Kundenparkplatz auf der Gebäuderückseite; die Markthalle ist barrierefrei, übersichtlich gestaltet und montags bis freitags von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.“

Zum Service des osteuropäischen Marktes gehört der weltweite Geldtransfer MoneyGram (geringe Gebühren und ohne lange Wartezeiten), womit Barüberweisungen in alle Welt möglich sind. Geschätzt wird von vielen Kunden auch der Paketdienst nach Russland, Kasachstan und in die Ukraine.

Ebenso gern angenommen wird die Lotto-Toto-Annahmestelle im Markt. Kunden können ihren Tippschein ausfüllen und an der Ladenkasse aufs Laufband legen. Die Kassiererin liest die Lottozahlen in einem speziellen Terminal ein, das die Daten an die Lottogesellschaft übermittelt. Der Kunde kann seinen Einsatz zusammen mit den Lebensmitteln bezahlen. Doch ganz gleich welche Service-Leistungen – alle Angebote werden gern genutzt.

Kontakt Osteuropäischer Supermarkt Russisch Brot Stuttgarter Allee 23 04209 Leipzig Tel.: 0341 26188020 www.russisch-brot-leipzig.de

Von Ingrid Hildebrandt