Döbeln

PHOTO PORST ist aus der Döbelner Bäckerstraße ebenso wenig wegzudenken wie in Oschatz aus der Venissieuxer Straße am Marktkauf. Die beiden Geschäfte bestehen schließlich bereits seit mehr als 20 Jahren. PHOTO PORST, dass in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, gehört zu den traditionsreichsten Fotomarken Deutschlands. Aktuell verfügt das Unternehmen über insgesamt 114 Vertriebsstellen in ganz Deutschland.

Fotos, Fotogeschenke, Foto-Equipment

Service, Kundenfreundlichkeit und Kompetenz werden bei PHOTO PORST schon immer ganz groß geschrieben. Darauf setzt auch Holger Langer, Inhaber der beiden Geschäfte in Döbeln und Oschatz und bietet dabei eine große Palette an Dienstleistungen. So können vor Ort Pass-, Bewerbungs-, Visa- und biometrische Fotos gemacht und nach einer kurzen Wartezeit auch gleich mitgenommen werden. Außerdem können die Lieblingsfotos auf Poster und Leinwände in den unterschiedlichsten Größen gebannt werden. Auch digital erstellte Fotobücher mit den schönsten Schnappschüssen unvergesslicher Ereignisse sind nach wie vor sehr beliebt.

Aber auch andere kleine und große Foto-Geschenkartikel sowie Alben und Rahmen sind bei PHOTO PORST zu bekommen. Für Sonder-Fotogrößen können die Bilderrahmen auf Wunsch auch nach Maß gefertigt werden. Und natürlich gibt es bei dem Fuji- und Panasonic-Vertragshändler auch jede Menge Foto-Equipment und Zubehör – von der Kamera über Objektive und Kamerataschen bis hin zu Stativen und speziellen Batterien. Die umfassende Beratung rund um die Fotos und das Fotografieren gibt es natürlich inklusive. Dabei stehen die Wünsche der Kunden immer im Mittelpunkt.

Kontakt PHOTO PORST Bäckerstraße 2 04720 Döbeln Tel.: 03431 574520 www.photo-porst-oschatz.de

Service von Photo Porst Döbeln bewerten Hier finden Sie den Online-Fragebogen und können den Service von Photo Porst Döbeln bewerten. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur zwei bis drei Minuten und ist selbstverständlich anonym. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen – Preise und Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Von Andreas Neustadt