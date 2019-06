Waldheim

Wer in Waldheim auf der Suche nach einem Elektrogerät ist, kommt an „Radio Hellmuth“ einfach nicht vorbei. Schließlich feiert der Euronics-Fachhändler im kommenden Jahr bereits sein 95-jähriges Bestehen. Der Slogan: „Wenn was nicht geht, dann merke dir: Wähle schnell Waldheim 93614“ ist in der Region längst zu einem wichtigen „geflügelten Wort“ geworden. In der eigenen Werkstatt repariert das Team des Familienbetriebs „alles, was einen Stecker hat“. Übrigens auch, wenn die Geräte nicht bei Euronics gekauft wurden.

Und natürlich kommen die Radio-Hellmuth-Mitarbeiter auch nach Hause, unter anderem um Einbaugeräte der unterschiedlichsten Hersteller zu reparieren. Und wenn dann doch mal neue Geräte nötig sind, werden diese auch ausgetauscht. Nicht nur auf der Suche nach neuen Hausgeräten wird man bei Radio Hellmuth fündig, auch bei der Unterhaltungselektronik und der Telekommunikation gibt es hier die passenden Lösungen. Zum umfangreichen Service gehört auch die Beratung rund um die Vernetzung der unterschiedlichsten Geräte, dem sogenannten smartHome.

Kontakt Euronics Hellmuth Niederstadt 18 04736 Waldheim Tel.: 034327 93614 E-Mail: info@radio-hellmuth.de www.euronics.de/waldheim-hellmuth

Service von Radio Hellmuth bewerten Hier finden Sie den Online-Fragebogen und können den Service von Radio Hellmuth bewerten. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur zwei bis drei Minuten und ist selbstverständlich anonym. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen – Preise und Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Von Andreas Neustadt