Leipzig

Uta Serwuschok, bekannt als „Moni“ aus dem Kabarett Sanftwut kauft ihre Tickets – zum Beispiel für die SC DHfK-Spiele oder für Aufführungen in der Oper und dem Gewandhaus – in der Ticketgalerie im Barthels Hof. „Zum einen liegt die Verkaufsstelle auf meinem Weg zur Arbeit und zum anderen – und das ist mir wichtig – sind die Mitarbeiter sehr freundlich, nehmen sich Zeit und beraten rundum kompetent. Hier wird Service echt noch groß geschrieben“, betont sie. In ihren Augen ist das ein großes Pfund. „Klar gibt es eine Menge Online-Anbieter. Aber mir ist der Umgang mit Menschen wichtig. Die Interaktion ist dadurch persönlicher, viel intensiver und auch ehrlicher.“ Wenn sie Tickets verschenken möchte, haben die Mitarbeiter für sie immer eine Idee. „Und wenn ich mich nicht entscheiden kann, nutze ich die Möglichkeit, einen Gutschein zu kaufen.“

Für Uta Serwuschok beginnt eine Veranstaltung bereits mit dem Ticketkauf. „Der Ticketverkäufer ist der Erste in der Kette. Er stimmt uns sozusagen auf die Veranstaltung ein. Wenn er individuell auf den Kunden eingeht, so ist dies positiv für das Gesamterlebnis Kunst oder Sport. Und man kauft dann seine Karten auch ein anderes Mal dort, wo man sich aufgehoben fühlt“, ist sie der Auffassung.

Die Kabarettistin sieht den Vorteil der Ticketgalerie noch von einer anderen Seite: „Wir als Kabarett arbeiten eng mit der Ticketgalerie zusammen. Hier werden ja auch unsere Karten verkauft. Die Zusammenarbeit läuft reibungslos und ganz unkompliziert. Wir als Unternehmen profitieren hier von einem umfangreichen und vor allem zuverlässigen Service.“

Erster Anlaufpunkt

Die Ticketgalerie ist seit mehr als 25 Jahren erster Anlaufpunkt für Tickets aller Art. Die Leipziger kennen und schätzen die Filiale in der Innenstadt. „Von Anfang an ist es unser Anliegen, den Kunden persönlich und kompetent zu beraten“, sagt Birgit Heinecke, Geschäftsführerin der Ticketgalerie. „Ob Arena, Gewandhaus, Oper, ob Kabarett, Show, Sportevent oder Kinderveranstaltung, ob für Leipzig, Sachsen oder deutschlandweit – unsere Ticketexperten kennen sich bestens aus.“

Vielfalt an Tickets

Was viele nicht wissen: In der Ticketgalerie können Karten für Musicals in Hamburg, Berlin oder Stuttgart ebenso erworben werden wie für die Störtebeker Festspiele auf Rügen. „Aber auch touristische Angebote für die Leipziger und ihre Gäste werden bei uns sehr oft nachgefragt“, berichtet Dirk Hübner, Teamleiter der Ticketgalerie im Barthels Hof. Verschiedene Anbieter gewähren in ihren Führungen und Ausflügen einen besonderen Blick auf die Messestadt, deren Geschichte und Persönlichkeiten. „Die Teilnehmer sind jedes Mal überrascht und begeistert, was sie da Neues erfahren.“

Tickets im Vorverkauf

Dirk Hübner erinnert sich noch an große Namen der Pop-, Rock- und der Synthie-Pop-Szene – wie Phil Collins, Pink, Bruce Springsteen, Grönemeyer oder Depeche Mode. „Karten für solche Highlights haben wir auch immer im Vorverkauf angeboten. Es gab Zeiten, da standen die Menschen schon am Abend vorher an, um Karten zum offiziellen Start zu bekommen.“ In Zeiten des Online-Shoppings hat sich das in den vergangenen Jahren gewandelt. Wer mag, kann auf www.ticketgalerie.de seine Tickets gleich online bestellen. „Gerade wenn ein exklusiver Vorverkauf startet, ist es wichtig, innerhalb der ersten zwei Stunden seine Tickets zu buchen“, so Birgit Heinecke.

Die Ticketgalerie-Shops Die Ticketgalerie-Shopsim LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19 in Leipzig, im Barthels Hof, Hainstraße 1 in Leipzig Weitere Infos über Events, Standorte und Öffnungszeiten unter www.ticketgalerie.de

Das sagen zufriedene Kunden der Ticketgalerie

„Wir gehen jedes Jahr zur Lachmesse und die Tickets dafür kaufen wir immer in der Ticketgalerie. Ich möchte beim Kauf gut beraten werden und setze auf die Kompetenz der Mitarbeiter vor Ort.“ Christine Bornschein

„In der Ticketgalerie bekomme ich auch Gutscheine als Geschenkidee und werde zu den Veranstaltungen sehr gut beraten. Zudem ist die Lage in der Innenstadt einfach ideal.“ Cornelia Günther

„Ich kaufe meine Tickets auch online bei der Ticketgalerie. In den Shop gehe ich vor allem wegen der Beratung, da kann ich mir auf dem Bildschirm direkt anschauen, wo ich gut sitze.“ Cindy Gebel

Service der Ticketgalerie bewerten Hier finden Sie den Online-Fragebogen und können den Service der Ticketgalerie bewerten. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur zwei bis drei Minuten und ist selbstverständlich anonym.

Von Leipzig Media