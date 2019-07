Döbeln

Nur bei Augenoptik Sandow gehört in der Region Döbeln neben der Ermittlung der aktuellen Augenwerte auch das Messen des Augeninnendrucks und eine fotografische Netzhautkontrolle zur Augenglasbestimmung. Das Ergebnis wird stets in auffällig und unauffällig unterschieden.

Stellen die geschulten Mitarbeiter von Augenoptik Sandow bei der Untersuchung Auffälligkeiten am Auge fest, so empfehlen sie einen Besuch beim Facharzt für Augenheilkunde. In Deutschland darf derzeit nur der Augenarzt einen krankhaften Befund ausschließen. „Wir wollen den Augenarzt nicht ersetzen, sondern aufgrund des Fachärztemangels und dem resultierenden Mangel an freien Terminen vielmehr voruntersuchend unterstützen. Ein Hochschulstudium und regelmäßige Weiterbildungen sind deshalb für uns zur Einschätzung von Auffälligkeiten am Auge Grundvoraussetzung“, erklärt Sebastian Kühne, Inhaber der beiden Augenoptik-Sandow-Geschäfte in Döbeln und ­ Ostrau.

Individuelle Kontaktlinsen

Neben der Spezialisierung auf Gesundheitsdienstleistungen sind die Mitarbeiter auch Experten für das Anpassen individueller Kontaktlinsen. So gibt es unter anderem spezielle Kontaktlinsen, die, über Nacht getragen, eine Kurzsichtigkeit von bis zu sechs Dioptrien ausgleichen und ein scharfes Sehen am Tag ohne Brille und ohne Kontaktlinsen ermöglichen. Mit den sogenannten „DreamLens“ erhält man eine neue Freiheit und damit maximalen Sehkomfort ohne drückende Linsen oder trockene Augen am Computerarbeitsplatz – und das auch noch nach über zwölf Stunden.

Für Brillenbegeisterte bietet Augenoptik Sandow ein breites Portfolio an aktuellen und modischen Brillenfassungen. Auf der „ opti“, der Fachmesse für Augenoptik und Optometrie in München, schauen die Mitarbeiter jedes Jahr im Januar nach den neuesten Trends. Nach einer ausführlichen Sehanalyse ist der Weg zur neuen Lieblingsbrille nicht mehr weit.

Aktuell ist bei Sebastian Kühne und seinem Team die Nachfrage nach Sonnenbrillen. Quelle: Andreas Neustadt

Abrechnung mit der Krankenkasse

Als Fachgeschäft der Augenoptik und Mitglied der Augenoptikerinnung rechnet Augenoptik Sandow mit den gesetzlichen Krankenkassen ab. Seit dem 11. April 2017 zahlen die gesetzlichen Krankenkassen nicht nur für Menschen mit Sehbehinderung, sondern auch für Brillenträger mit höheren dioptrischen Glasstärken. So gibt es Festbeträge bei Glasstärken von mehr als 6,00 Dioptrien Kurz- oder Weitsichtigkeit oder bei Hornhautverkrümmung über 4,00 Dioptrien.

Gläser mit extra Schutz

Unsere Augen müssen heute größere Herausforderungen bewältigen als jemals zuvor. Die gestiegene UV-Belastung ist purer Stress für die Augen. Auch beim Arbeiten vor dem PC-Bildschirm beziehungsweise dem Tablet oder Smartphone sind unsere Augen gefährlicher Strahlung ausgesetzt. Das hochenergetische blau-violette Licht steht im Verdacht, unsere Augen zu schädigen. Da die Menschheit erst seit kurzer Zeit LCD/LED-Bildschirme und „kalte“ Lichtquellen verwendet, befindet wir uns diesbezüglich in einem Feldversuch. Die Fälle der ­Makuladegeneration ( AMD), eine Erkrankung der Netzhaut, häufen sich. Wie der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. in seiner Statistik festgestellt hat, sind 50 Prozent der schweren Sehbehinderungen in Deutschland AMD zuzuschreiben. Dennoch ist sie mit 73 Prozent dem Großteil der Risikogruppe ab 55 Jahren unbekannt. Für die Patienten bedeutet AMD ein verzerrtes Sehen, ausgelöst durch den Zerfall auf der Netzhaut. Das Führen von Fahrzeugen wird damit unmöglich. Natürlich haben wir auf die Strahlung in unserer Umwelt nur wenig Einfluss. Jeder hat allerdings die Möglichkeit, etwas zum Schutz seiner Augen beizutragen. Spezielle „Care“-Brillengläser filtern durch ein innovatives Glasmaterial einen Teil der gefährlichen Strahlung und bieten den Augen somit einen Extraschutz vor schädlichem hochenergetischen Licht sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. „Das Team von Augenoptik Sandow hat sich auf die heutigen und künftigen Seh-Anforderungen eingestellt. Neben modischen Brillenfassungen ist der Erhalt der Augengesundheit unserer Kunden unser größtes Anliegen“, erklärt Sebastian Kühne.

Kontakt Augenoptik Sandow Bahnhofstraße 1 04720 Döbeln Telefon: 03431 710674 E-Mail: info@augenoptik-sandow.de www.augenoptik-sandow.de Karl-Liebknecht-Platz 1 04749 Ostrau Telefon: 034324 22239

Service von Augenoptik Sandow bewerten Hier finden Sie den Online-Fragebogen und können den Service von Augenoptik Sandow bewerten. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert nur zwei bis drei Minuten und ist selbstverständlich anonym. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen – Preise und Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Von Andreas Neustadt