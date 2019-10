Leipzig

Von A wie Ananke Bestattungen bis W wie Wölkchen Immobilien – eine Vielzahl von Unternehmen aus Leipzig und der Region ist bei „Top Service vor Ort“ dabei. Seit Juni läuft die Aktion der Leipzig Media GmbH – eine Service-Kampagne mit nachhaltiger Werbewirkung. Unternehmen, die sich daran beteiligen, erhalten in ihrem Paket eine professionelle Kundenbefragung, Auswertung des „Kunden-Beziehungs-Index“ sowie ein Qualitätssiegel – wenn sie die erforderlichen Bewertungen am Ende erreichen. Zusätzlich gibt es eine crossmediale Berichterstattung auf allen Kanälen der Leipziger Volkszeitung, deren Regionalausgaben sowie der Rundschau.

Als eines der ersten Unternehmen hat sich die Ticketgalerie bei „Top Service vor Ort“ beteiligt. Nun ist die Kundenbefragung der Ticketgalerie vorbei und Geschäftsführerin Birgit Heinecke konnte das begehrte Service-Zertifikat am Standort im LVZ-Foyer in Empfang nehmen. „Wir sind stolz und freuen uns über das positive Ergebnis“, sagt Birgit Heinecke. „Service steht für uns an erster Stelle. Unsere Kunden vertrauen unserer Erfahrung und Beratung – das unterscheidet uns von Online-Ticketverkäufern.“

Das bestätigt auch Uta Kern. Die Leipzigerin ist regelmäßig in der Ticketgalerie in der Hainstraße, um zum Beispiel Karten fürs Kabarett zu kaufen. „Die Mitarbeiter sind immer bemüht herauszufinden, was die Kunden sich vorstellen.“ Uta Kern hat bereits im Juni die Ticketgalerie per kurzem Fragebogen bewertet. Alle Teilnehmer konnten dadurch auch an einem Gewinnspiel teilnehmen – und Uta Kern ist die erste Gewinnerin, die sich über zwei Karten für Cirque du Soleil am 23. Oktober in der Arena Leipzig freuen kann. „Ich werde mit meiner Tochter hingehen“, verrät die Leipzigerin. Gewinnerin der beiden anderen Tickets für diese Show ist Jutta Fuchs aus Leipzig.

Unternehmen bewerten und E-Bike gewinnen Noch bis zum 31. Dezember gibt es die Möglichkeit, die teilnehmenden Unternehmen der Aktion „Top Service vor Ort“ zu bewerten – und mit etwas Glück tolle Preise zu gewinnen. Als Hauptgewinn winkt das E-Bike­ „Jubilee Move B7“ der Marke Kalkhoff im Wert von 1900 Euro. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss mindestens eine der teilnehmenden Firmen bewertet werden. Die Bewertung kann entweder vor Ort in den Geschäften mit Hilfe einer Bewertungskarte oder online ausgeführt werden. Jeder kann so viele Unternehmen bewerten, wie er oder sie möchte – die Teilnahme am Gewinnspiel ist pro Person allerdings nur einmal möglich. Alle Links zu den Online-Bewertungen und informative Texte zu den teilnehmenden Unternehmen gibt es online unter

www.lvz.de/topservice.

Von LMG