Delitzsch

„Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können“, ist das Motto von Conny Rasenberger. Die Schneidermeisterin betreibt seit fast 20 Jahren ihr Braut- und Festmodengeschäft „Absolut Braut“ in der Breiten Straße 29 in Delitzsch. Dabei steht jeweils der individuelle Traum der Braut im Mittelpunkt. „Wichtig ist, dass die Braut sich mit ihrem Kleid rundum wohlfühlt. Dafür zu sorgen, ist unsere Aufgabe“, erklärt Conny Rasenberger: „Dabei gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Schließlich hat jede Braut ihre individuellen Vorstellungen.“

Hochzeitskleider und Accessoires

Ob lang oder kurz, mit oder ohne Spitze, ob mit oder ohne Perlen – die Möglichkeiten für den ganz speziellen Braut-Traum sind äußerst vielfältig. Und nicht nur auf der Suche nach dem passenden Kleid für den schönsten Tag des Lebens wird die künftige Braut fündig. „Wir haben natürlich auch alle dazugehörigen Accessoires – vom Dessous bis zum Schuh“, verspricht Conny Rasenberger. Und was nicht gleich direkt im Geschäft zu finden ist, kann natürlich bestellt werden.

Maßgeschneiderte Anzüge und Festtags-Mode

Nicht nur die Braut kann sich von Conny Rasenberger und ihrer Mitarbeiterin umfassend in Sachen „Hochzeits-Outfit“ beraten lassen, auch der künftige Bräutigam findet hier eine große Auswahl an ganz individuellen Anzügen und Schuhen. Die Anzüge werden dann maßgeschneidert. Und natürlich wird auch die Hochzeits-Gesellschaft auf der Suche nach der passenden Festtags-Mode fündig – ebenso wie die Gäste jeder anderen Feierlichkeit, unter anderem Jugendweihe oder Abi-Ball.

Service: Brautkleid-Tipps für den Hochzeitstag

Der Braut-Service von „Absolut Braut“ hört natürlich nicht mit dem Kauf des Brautkleides auf. „Bei uns verlässt zum Beispiel kein Kleid ungebügelt das Haus. Außerdem gibt es bei der letzten Anprobe noch einmal ein kleines Lauftraining mit dem Kleid. Auch die Trauzeugen bekommen noch eine Einweisung für das Anziehen des Kleides“, so Conny Rasenberger und ergänzt: „Wer möchte, kann das Kleid auch direkt vor der Hochzeit bei uns anziehen. Dabei sind wir natürlich gern behilflich.“

Kontakt Absolut Braut – Conny Rasenberger Breite Straße 29 04509 Delitzsch Tel.: 034202/963290 E-Mail: info@absolut-braut.de www.absolut-braut.de

Von Leipzig Media