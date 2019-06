Borna

Ein Haus muss zum Eigentümer passen wie der sprichwörtliche Deckel zum Topf. Nur wer sich in den eigenen vier Wänden rundum wohlfühlt, ist glücklich. Doch das ist manches Mal leichter gesagt als getan. Und genau aus diesem Grund haben sich Ralf und Elke Wölk aus Borna – besser bekannt unter Wölkchen-Immobilien – der Immobilienwelt verschrieben. Sie vermitteln Immobilien – und legen vor allem Wert darauf, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer ein Rundum-sorglos-Paket bekommen.

Service von Finanzierung bis Umzug

Die Firma Wölkchen-Immobilien begleitet ihre Kunden rund um die Immobilie. Ob Finanzierung, Behördengänge (Notar, Grundbuchamt, Katasteramt, um nur einige zu nennen), Empfehlungen ansässiger Handwerkerfirmen, Umzugsservice, Wohnungssuche, besenreine Beräumung, sogar Ihr Grundstück wird gepflegt und bei der Hausübergabe sind Sie auch dabei. Bei Elke und Ralf Wölk bekommen Sie alles aus einer Hand, so können Sie sicher sein, dass Ihr Immobilienwunsch nicht in einem Abenteuer endet. Die Firmenphilosophie von Wölkchen-Immobilien „Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind!“ wird täglich im Unternehmen gelebt.

Oft sind es gerade ältere Menschen, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen ihr Haus nicht mehr alleine bewirtschaften können. Hier schaut sich das rührige Ehepaar nach geeignetem altersgerechten Wohnraum um, organisiert den Umzug und vermittelt das Lebenswerk der Eigentümer an junge Familien. Die eigenen Kinder haben sich meist in anderen Regionen ihr Nest gebaut und wollen beziehungsweise können die Elternhäuser nicht übernehmen.

Die Vision vom Immobilien-sorglos-Paket ging auf. Unterstützt von einem Bankenpool bietet Wölkchen-Immobilien maßgeschneiderte Finanzierungen und Umschuldungen an.

Frau Elke Wölk, Prokuristin der Firma, ist ausgebildete Sparkassen- und Versicherungskauffrau. Sie führt als Finanz- und Versicherungsmaklerin seit 1993 ihr eigenes Unternehmen und kümmert sich um die Finanzen, währenddessen ihr Mann zusätzliche Dienstleister ins „Boot“ geholt hat.

Geprüfte Sachverständige für Immobilien- und Grundstücksbewertungen

Um den Sach- beziehungsweise Marktwert aller Immobilien fachgerecht bestimmen zu können, haben sich Elke und Ralf Wölk in den letzten Jahren qualifiziert und sind seit Dezember 2018 geprüfte Sachverständige für Immobilien- und Grundstücksbewertungen – zertifiziert durch die EIA (Europäische Immobilienakademie) und die IHK ( Industrie- und Handelskammer).

Sie erstellen nicht nur Gutachten für den Verkauf von Immobilien, sondern unter anderem auch bei Scheidungen oder Erbschaften.

Herr Ralf Wölk hat sich in den letzten Jahren für Borna und seine Landkreise „einen Namen gemacht“. Der Immobilienverband Deutschland, kurz IVD, in welchem die Firma Mitglied ist, benötigt jedes Jahr die Preise für Verkauf und Vermietung von Häusern, Grundstücken sowie Eigentumswohnungen im privaten und gewerblichen Bereich. Diese sind für den bundesweiten Preisspiegel des IVD die Grundlage für die Erfassung der Preisangaben und die Entwicklung des Immobilienmarktes in zurzeit 350 Städten der Bundesrepublik Deutschland. Hier kommt ihm seine Erfahrung aus der täglichen Arbeit zu gute.

Die Firma Wölkchen-Immobilien nimmt bewusst nur eine begrenzte Anzahl von Aufträgen an, denn es zählt nicht die Menge, sondern der korrekte Service. Die Firma arbeitet zügig, umsichtig und mit der notwendigen Sorgfalt.

