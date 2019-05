Krostitz

Was sind die Stärken lokaler Unternehmen? Wie sichern Kaufleute, Handwerker und Dienstleister ihre Zukunft trotz wachsenden Onlinehandels? Die Lösungen lägen im Service- und Emotionsmarketing, sagt Norbert Beck. Der Experte präsentierte im Gustav-Adolf-Saal der Brauerei Krostitz zum Auftakt der Kampagne „Top Service vor Ort“ Unternehmern, Kunden und Interessierten aus der Region Delitzsch und Eilenburg einen unterhaltsamen Vortrag unter dem Motto „Service ist sexy“. Seine Botschaft: Kunden wünschen sich positive Einkaufserlebnisse. Genau hier können laut Beck stationäre Unternehmen mit starkem Service und persönlichem Kundenkontakt punkten.

Erfolgskonzept für Betriebe

Es geht an diesem Abend viel um Neuro­wissenschaften, um Hormone und Hirnareale wie das Emotionszentrum. Doch bei aller Komplexität schafft es der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Metatrain, sich nicht im Detail zu verlieren, sondern den Zuhörern konkrete Handlungsratschläge mit auf den Weg zu geben: „Sorgen Sie für positive Emotionen bei jeder, nein wirklich bei jeder Begegnung mit dem Kunden“, betont er. Das sei eines der Erfolgskonzepte der Betriebe, die er mit seinem Unternehmen seit 30 Jahren berate und untersuche.

Service-Kampagne mit Qualitätssiegel

1000 Firmen begleite sein Unternehmen pro Jahr und werte 100.000 Kundenmeinungen aus. Diese Daten sind die Grundlage der von seiner Firma entwickelten „Service Weltmeisterschaft“, einer Kampagne, die nun gemeinsam mit der Leipzig Media GmbH in Leipzig und den Regionen ins Rollen kommt. Unternehmen, die sich daran beteiligen, erhalten in ihrem Paket eine professionelle Kundenbefragung, Auswertung des „Kunden-Beziehungs-Index“ sowie ein Qualitätssiegel – wenn sie die erforderlichen Bewertungen am Ende erreichen. Zusätzlich enthält die Kampagne eine crossmediale Berichterstattung auf allen Kanälen der Leipziger Volkszeitung und Regionalausgaben.

Zufriedene Gastgeber und Gäste

Zufrieden zeigte sich anschließend auch Kerstin Friedrich, Verkaufsleiterin Delitzsch/Eilenburg/Oschatz vom Veranstalter Leipzig Media GmbH: „Wir haben heute durchweg positive Rückmeldungen unserer Gäste bekommen“, sagte Friedrich. Conny Rasenberger von Absolut Braut aus Delitzsch war der Einladung gefolgt und nahm Positives mit: „Für mich ist es toll, dass man hier Dinge auffrischt, die im Alltag etwas in den Hintergrund geraten sind.“ So mancher Zuhörer sah die Impulse gleich am nächsten Tag in seinem Betrieb am Wirken: „Unser Werkstattleiter hat sofort damit begonnen, unsere Mitarbeiter noch kundendienstmäßiger zu schulen und genau hinzuschauen, wer lächelt“, berichtete ­Hartmut Müller, Geschäftsführer von Endress Doberschütz, mit einem Schmunzeln. „Das war eine tolle Veranstaltung.“

Mehr Infos unter www.lvz.de/topservice

Von Thomas Bothe