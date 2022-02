Apothekerin erklärt, warum Tabletten so unterschiedlich aussehen

Leipzig

Manche Tabletten sind so groß, dass man sie kaum schlucken kann. Andere so winzig, dass sie kaum zu fassen sind. Die einen haben eine Kerbe, die anderen sind weiß oder rot oder blau. „Jeder einzelne Hersteller entscheidet selbst, welche Form und Farbe die Tablette bekommt“, erklärt Dr. Yvonne Remane, Direktorin der Krankenhausapotheke des Universitätsklinikums Leipzig (UKL).

Und immerhin gibt es in Deutschland mehr als 300 Pharmahersteller. Deshalb können die Tabletten rund, länglich, oval und sogar quadratisch sein. In den meisten Fällen sind sie weiß, gern aber auch gelblich, rosa oder blau. Die Oberflächen sind flach oder konvex, die Ränder können abgeschrägt und abgerundet sein. Zudem können die Tabletten Bruchkerben, Prägungen, Schriftzüge und andere Markierungen aufweisen.

„Einige Unternehmen verwenden Farben, die zu ihrem Corporate Design gehören. Andere verewigen sich mit einer Prägung, die aus einem Logo oder Buchstaben oder Zahlen oder gar einer Kombination davon bestehen kann.

Fast alle Tabletten enthalten Hilfsstoffe

Die Größe der Tablette indes hat mit den Inhaltsstoffen zu tun“, so die Apothekerin. Denn fast alle Tabletten enthalten Hilfsstoffe. Das können Füllmittel sein, die Masse und Volumen der Tablette beeinflussen. Bindemittel wiederum sind für Zusammenhalt und Festigkeit der Pressung verantwortlich. Überzugsmittel sorgen dafür, dass die Tablette gut zu schlucken ist und sich nicht schon im Mund auflöst. Zerfallsmittel dienen dazu, dass sich die Tablette dann im Magen oder Darm zersetzt. Geschmackskorrigenzien wiederum verbessern den Geschmack.

„Früher hieß es ja oft: Wenn die Medizin bitter ist, dann hilft sie auch“, so Dr. Remane. „Heute steht das Wohlfühlen im Mittelpunkt. Da werden bittere Inhaltsstoffe von Geschmacksmaskierungen, also einem Aroma, überdeckt.“ Das betreffe besonders Medikamente, die auf der Zunge zergehen sollen, weil die Wirkstoffe über die Mundschleimhaut schneller in den Körper gelangen.

Eine Kerbe in der Tablette bedeutet übrigens noch nicht, dass das Medikament zum Auseinanderbrechen gedacht ist. „Die Kerbe kann auch ein Schmuck sein, sie ist nicht immer ein Indiz für die Teilbarkeit“, so die Leipziger Apothekerin.

Wobei das Teilen einer Tablette durchaus üblich ist, um die Medikation variieren zu können. Allerdings weiß Dr. Remane aus ihrer eigenen Familie, dass das Teilen an der Bruchkerbe gerade alten Menschen Schwierigkeiten bereiten kann. Zum Glück gibt es spezielle Tablettenteiler, die sehr hilfreich sein und nicht nur kleine und große Tabletten, sondern auch solche ohne Bruchkerbe einfach und unkompliziert zerteilen können.

