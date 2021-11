Leipzig

Behandelt werden beispielsweise Patienten mit angeborener Hämophilie (oft als angeborene Bluterkrankheit bezeichnet), mit der von-Willebrand-Erkrankung, mit Thrombozyten-Funktionsstörungen, aber auch Menschen mit unterschiedlichen erworbenen Blutgerinnungsstörungen sowie Schwangere mit Gerinnungsproblemen. Dazu erfolgen ausführliche klinische und labormedizinische Untersuchungen, um das jeweilige Problem genau zu verstehen.

„Von der Hämophilie, die auf einem vererbbaren Gendefekt beruht, sind in Deutschland etwa 8000 Menschen betroffen“, erklärt Prof. Petros. „Dabei tritt die Hämophilie in zwei Varianten auf: als Hämophilie A und B. Wenn es am Gerinnungsfaktor VIII mangelt, handelt es sich um die Hämophilie A, die etwa einen von 5000 Jungen trifft. Kann der Gerinnungsfaktor IX nicht ausreichend gebildet werden, sprechen wir von Hämophilie B, die seltener auftritt und dann bei etwa einem von 25 000 Jungen.“

Schnelle Hilfe Rund um die Uhr steht ein Gerinnungsspezialist des Zentrums für Hämostaseologie den Ärzten des UKL und denen anderer Krankenhäuser zur Verfügung. 24-h-Rufbereitschaft für Kinder bis 18 Jahre: 0341 / 97 26 113 24-h-Rufbereitschaft für Erwachsene: 0151 / 122 34 113

Dass bei der Hämophilie nur Jungen von der Krankheit betroffen sind, liegt daran, dass der für die Krankheit ausschlaggebende Gendefekt nur auf dem X-Chromosom auftritt. Dieser Gendefekt ist eine, einfach formuliert, nicht-dominante Mutation. Ein Junge hat nur ein X-Chromosom, so dass der Gendefekt zum Tragen kommt. Da Mädchen dagegen zwei X-Chromosomen besitzen, werden sie in der Regel nur Trägerinnen des Gendefektes und vererben diese an ihre Kinder.

In seltenen Fällen kann es aber vorkommen, dass solche Trägerinnen eine milde Hämophilie erleiden. Außerdem kann es vorkommen, dass dieser Gendefekt auch ohne Vererbung, also ohne dass die Bluterkrankheit in der Familiengeschichte bekannt war, vorkommen kann, so zu sagen als „Quereinsteiger“.

Die Schwere der Hämophilie ist von der Art des Gendefektes abhängig. „Die schwere Hämophilie wird meist in der Kindheit offenbar“, so Prof. Petros. „Eltern sollten aufpassen: Wenn schon leichte Berührungen zu Blutergüssen führen oder kleine Verletzungen lange nachbluten, dann stimmt etwas nicht. Spezielle Gerinnungstests bringen die Gewissheit, ob es sich um Hämophilie handelt und um welchen Schweregrad.

Von Uwe Niemann