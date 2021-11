Leipzig

Rund um die Uhr werden am Zentrum für Hämostaseologie Patienten des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) und anderer Krankenhäuser betreut, die unter Gerinnungsstörungen wie der Hämophilie (Bluterkrankheit) leiden.

Behandelt werden kann die Hämophilie dadurch, dass der fehlende Gerinnungsfaktor durch regelmäßige Spritzen dem Blut zugeführt wird. Die Dosis richtet sich dabei nach der Schwere der Krankheit und der Blutung oder des Eingriffes. Dadurch werden nicht nur Komplikationen durch äußere Verletzungen, sondern vor allem die gefährlichen Gelenkblutungen verhindert, die oft zu schweren, bleibenden Schäden an den großen Gelenken führen. Übrigens spüren es viele Patienten, wenn eine solche Gelenkblutung naht. Man nennt das „Blutungsaura“.

Mehr Informationen zum Thema Rund um die Uhr steht ein Gerinnungsspezialist des Zentrums für Hämostaseologie den Ärzten des UKL und denen anderer Krankenhäuser zur Verfügung. 24-Stunden-Rufbereitschaft für Kinder bis 18 Jahren: 0341 / 97 26 113 24-Stunden-Rufbereitschaft für Erwachsene: 0151 /122 34 113 Den ersten Teil des Ratgebers Hämophilie finden Sie hier!

„Heute sind wir in Deutschland in einem glücklichen Zustand, dass durch die breite Verfügbarkeit sicherer und effektiver Blutgerinnungstherapie die junge Generation mit Blutungsneigung weit weniger Blutungsprobleme hat als die ältere Generation. Darüber hinaus haben wir heute auch Medikamente, die nicht mehr über eine Vene gespritzt werden müssen, sondern unter der Haut mit einer längeren Wirkdauer. Außerdem wird zu weiteren Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel Gentherapie, intensiv geforscht“, so Prof. Petros.

Wie der Leipziger Gerinnungsspezialist sagt, bringe die Krankheit natürlich Einschränkungen für das Leben der betroffenen Menschen. „Aber Hämophilie-Patienten sind in der Regel verantwortungsbewusste Menschen, die mit ihrer Blutungsneigung gut umgehen können. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Betroffenen und ihren behandelnden Gerinnungsexperten sowohl im ambulanten als auch stationären Bereich bringt für unsere Patienten die erforderliche Versorgungssicherheit. Mit der nötigen Vorsicht können die Betroffenen ein weitgehend normales Leben führen. Sie können auch Sport treiben, was für die Gelenkstabilität und gegen Übergewicht von großer Bedeutung ist.

UKL aktuell Mehr News und Infos aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Bluter haben heute die gleiche Lebenserwartung wie andere Menschen. Das heißt auch, dass sie alt genug werden um Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Prostataleiden oder Arthritis zu bekommen. Doch selbst in diesen Fällen können eventuell erforderliche Operationen risikoarm durchgeführt werden, wenn die Blutgerinnungstherapie durch erfahrene Gerinnungsexperten so eingestellt wird, dass der Chirurg arbeiten kann. Genau das ist – neben der Tatsache, dass wir jeden Tag für die Patienten rund um die Uhr erreichbar sind – der wesentliche Vorzug unseres Zentrums.“

Von Uwe Niemann