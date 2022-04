Riskante Erblast: Was tun gegen Brust- oder Eierstockkrebs?

Leipzig

In einem Vortrag innerhalb der Reihe „Medizin für Jedermann“ wird sich die Expertin am 13. April 2022 der Risikoerfassung, der Früherkennung und auch vorbeugenden Maßnahmen widmen.

Anfang März wurde das zu den Gründungszentren gehörende Zentrum für Familiären Brust- und Eierstockkrebs (FBREK) am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) zertifiziert. „Wir erfüllen alle erforderlichen Kriterien zur optimalen Versorgung aller Ratsuchenden mit auffälliger Familienanamnese und betroffener Patientinnen mit genetischer Belastung“, so Prof. Aktas.

„Bereits beim ersten Besuch beim Frauenarzt wird eine Checkliste zur Abschätzung des familiären Risikos abgefragt. Wenn ja – dann droht Gefahr. Deshalb sollte der Sache auf den Grund gegangen werden. In meinem Vortrag werde ich erläutern, was unser Zentrum für Frauen und Männern leisten kann, in deren Familien eine Häufung von Brust- und Eierstockkrebs besteht.“

Vortragsreihe „Medizin für Jedermann“ Thema: Familiärer Brust- und Eierstockkrebs: Riskante Erblast im Körper – für wen ist ein Gentest sinnvoll? 13. April 2022, 18.15 bis 19.30 Uhr Teilnahme online unter www.ukl.de ----- Nächstes Thema: Wie Sehen funktioniert und welche Erkrankungen unsere Augen bedrohen. 1. Juni 2022, 18.15 bis 19.30 Uhr Referent: Prof. Dr. Focke Ziemssen

Wie die Frauenärztin erläutert, bietet das FBREK-Zentrum professionelle und interdisziplinäre Beratung zu Fragen der Vererbung, zur Analyse der Risikogene und zu Möglichkeiten der intensivierten Früherkennung an. Diese Beratung ist kostenfrei, ebenso wie die Analyse der Gene und die spezielle Früherkennung, wenn die Ratsuchende oder Betroffene zur Gruppe der Hochrisikopatientinnen gehört.

„Ich möchte die Frauen ermutigen, selbst Verantwortung zu übernehmen und die Initiative zu ergreifen. Dabei will ich ihnen auch eine Checkliste nahebringen, so dass sie selbst prüfen können, ob sie ein erhöhtes Risiko tragen. Sollte das Risiko hoch ausfallen, können vorbeugende Eingriffe durchgeführt werden, um das Risiko an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken zu minimieren, wie es bereits schon die Schauspielerin Angelina Jolie 2013 vorgemacht hat. Auch ein konservatives Vorgehen im Sinne einer intensivierten Vorsorge ist möglich“, kündigt die Klinikdirektorin an.

