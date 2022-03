Sehnenscheidenentzündung sollte vom Spezialisten behandelt werden

Leipzig

Die menschliche Hand ist ein kleines Wunderwerk: 27 Einzelknochen, zahlreiche Sehnen, Bänder, Nerven und Muskeln spielen virtuos zusammen – wie das Pianist:innen, Chirurg:innen, Künstler:innen und auch Handwerker:innen eindrucksvoll zeigen.

Das Zusammenwirken all dieser Teile ist äußerst komplex, selbst kleine Verletzungen können große Auswirkungen haben. Und dann sind hoch spezialisierte Mediziner:innen gefragt: nämlich Handchirurg:innen.

„Jedes Jahr gibt es am 1. März einen ‚Tag der Hand‘, an dem wir erklären, welch schwerwiegende Folgen Handverletzungen haben können und wie wichtig Präventionsmaßnahmen sind“, sagte Simon Heister, Assistenzarzt im Bereich Plastische, Ästhetische und Spezielle Handchirurgie am Universitätsklinikum Leipzig. In diesem Jahr standen Sehnenscheidenentzündungen im Fokus.

Die Sehnenscheide ist eine mit Flüssigkeit gefüllte Hülle, in der die Sehnen, die Knochen und Muskeln verbinden, gut gleiten können. Bei wiederkehrenden Über- oder Fehlbelastungen, beispielsweise am Computer, an Musikinstrumenten oder Sportgeräten, kann sich die Sehnenscheide entzünden. Das ist oft an Unterarm und Handgelenk der Fall.

Sehnenscheidenentzündung kann chronisch werden

„Bei einer Sehnenscheidenentzündung kommt es zu Entzündungs- und Reizzuständen des Sehnengleitgewebes, die meist durch eine mechanische Überlastung der betroffenen Region entstehen“, erläutert Simon Heister.

„Seltener kommen auch nicht-mechanisch bedingte Entzündungen vor, zum Beispiel nach Infektionen oder im Rahmen von Grunderkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis. Bei Sehnenscheidenentzündungen an der Hand sind wir Handchirurgen die richtigen Ansprechpartner – auch wenn (noch) keine Operation ansteht. Wir diagnostizieren die Erkrankung, beurteilen deren Stadium und geben eine geeignete Therapieempfehlung.“ Schließlich könne eine akute Sehnenscheidenentzündung chronisch werden, was über Monate zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führen kann.

Bei der Behandlung werden zunächst konservative Möglichkeiten wie Ruhigstellung, entzündungshemmende Medikamente oder Injektionen ausgeschöpft. Bleiben diese Maßnahmen erfolglos, können chirurgische Verfahren helfen. „Wichtig ist: Nur der Handchirurg kann entscheiden, wann eine Operation angezeigt ist und welcher Eingriff im individuellen Fall sinnvoll ist.“ Deshalb riet der Handchirurg: „Lassen Sie sich rechtzeitig von Spezialist:innen beraten!“

Der Bereich Plastische, Ästhetische und Spezielle Handchirurgie besteht jetzt seit zehn Jahren am UKL. Die Expert:innen verfügen über eine umfassende Expertise. Fast jeden Tag ist eine Hand zu versorgen; meist sind es Verletzungen, mit denen die Betroffenen Hilfe suchen.

Von Uwe Niemann