Leipzig

Ehrengäste des Empfangs waren stellvertretend die UKL-Vorstände Prof. Christoph Josten und Dr. Robert Jacob.

Am 31. Januar 2022 übergab Sabine Wake, Leiterin der Geschäftsstelle bei „Gemeinsam für Leipzig“, in Vertretung die Körbe an Schwester Ines de Groot, Stationsleiterin Corona-Normalstationen sowie an Tancred Lasch und Annett Huke von den Pflegerischen Departmentleitungen, die dafür sorgten, dass die berühmte Leipziger Nascherei auch ihre Empfänger erreichten.

„Wir freuen uns über die symbolische Unterstützung unserer Mitarbeiter:innen durch das Geschenk in Form von 200 Leipziger Lerchen durch den Verein ‚Gemeinsam für Leipzig‘. Wir als Universitätsklinikum wurden in nunmehr fast zwei Jahren Pandemie enorm gefordert und werden es nach wie vor. Da tut es gut zu wissen, dass unser Einsatz gesehen und gewürdigt wird“, so der Dank des UKL-Vorstands an den Verein „Gemeinsam für Leipzig“.

UKL aktuell Mehr News und aktuelle Informationen aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Von Markus Bien