Aktuelle digitale Vorträge und Info-Veranstaltungen am UKL

Leipzig

Hier eine Übersicht der kommender Online-Veranstaltungen und Fachvorträge:

28. Februar 2022

Webcast: Tag der seltenen Erkrankungen

Im ersten Teil der Online-Veranstaltung berichten Expert:innen von der Arbeit aus dem Universitären Zentrum für Seltene Erkrankungen Leipzig. Anschließend werden unter dem Motto „Nicht mehr allein und über Grenzen hinweg“ Selbsthilfegruppen zur Wort kommen. Die Podiumsdiskussion zu „Corona-Impfung bei seltenen Erkrankungen“ rundet die dreistündige Veranstaltung ab.

14 – 17 Uhr, Live unter: www.ukl-live.de/seltene-erkrankungen

-----

2. März 2022

Webcast: Betreuung von Transgender-Patient:innen in der Hausarztpraxis

Der Webcast stellt aus psychotherapeutischer, endokrinologischer und aus hausärztlicher Sicht die aktuellen Standards der geschlechtsangleichenden Therapie vor. Es soll dabei auf die Möglichkeiten eingegangen werden, wie eine Therapiesteuerung über die hausärztliche Praxis ablaufen kann, worauf bei der Therapie zu achten ist, was bei der Abrechnung berücksichtigt werden muss und welche Anbindungen an das Transgender-Netzwerk in Leipzig bestehen.

8.30 – 17 Uhr, Live unter: www.ukl.vcongress.de/transgender/home

-----

17. März 2022

Webcast: Patientinnenseminar der Frauenheilkunde

Das zweimal im Jahr stattfindende Patientinnenseminar unter der Leitung von Klinikdirektorin Prof. Bahriye Aktas hat das Ziel, Neues aus der Frauenheilkunde zum Jahresanfang zu diskutieren. Ein besonderes Anliegen ist es, mit Patientinnen ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zu beantworten. Auch alle am Thema Interessierten sind herzlich eingeladen.

16 – 18 Uhr, Live unter: www.ukl-live.de/gynaekologie

-----

23. März

Webcast: Aktuelles aus der Herzmedizin

Prof. Ulrich Laufs, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am UKL wird über aktuelle Aspekte der Bluthochdruckerkrankung sprechen. Dr. Ulrike Rudolph, Oberärztin in der Kardiologie, beschäftigt sich in ihrem Vortrag mit den spannenden Wechselwirkungen zwischen Herz und Psyche.

18 – 19.30 Uhr, Live unter: www.ukl-live.de/herzmedizin

-----

13. April

Medizin für Jedermann

In der regelmäßig stattfindenden Vortragsreihe wird Prof. Bahriye Aktas über familiären Brust- und Eierstockkrebs referieren. Sie spricht über die riskante Erblast im Körper und ob ein Gentest sinnvoll ist.

ab 18.15 Uhr, Live unter: www.uniklinikum-leipzig.de

Von UKL