Leipzig

Fast 300 junge Frauen und Männer haben am 1. September ihre Ausbildung an der Medizinischen Berufsfachschule (MBFS) des Universitäts­klinikums Leipzig (UKL) aufgenommen. Sie wurden damit an einer der größten beruflichen Bildungseinrichtung dieser Art in Sachsen immatrikuliert. 75 Absolventen des vergangenen Jahrgangs sind übernommen worden und beginnen am UKL ihr Berufsleben.

In diesem Jahr startete die MBFS erstmalig mit vier Klassen und insgesamt 100 Schülerinnen und Schülern in der generalistischen Pflegeausbildung. Die bereits begonnenen Ausbildungsgänge in Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden normal fortgeführt und abgeschlossen.

Anzeige

Nur alle drei Jahre besteht für 15 junge Menschen die Möglichkeit, sich in Orthoptik ausbilden zu lassen. In diesem Jahr sind auch sie wieder mit dabei.

Weitere LVZ+ Artikel

22 junge Menschen möchten Hebamme werden. Für die Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten (OTA), die nur alle zwei Jahre stattfindet, sind 15 Azubis aufgenommen worden.

Die Ausbildung in der Krankenpflegehilfe, die an der MBFS seit 2018 möglich ist, haben 26 Schülerinnen und Schüler begonnen.

Darüber hinaus begrüßte die Berufsfachschule 43 angehende Physiotherapeut/­-innen, 22 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistent/-innen (MTLA), 26 Medizinisch-technische Radiologieassistent/-innen (MTRA) sowie 22 Diätassistent/-innen.

Zuvor hatte die MBFS 196 Schülerinnen und Schüler nach erfolgreich absolvierter Ausbildung in das Berufsleben verabschiedet: 12 MTLA, 15 MTRA, 34 Physiotherapeuten, 11 Orthoptisten, 13 Diätassistenten und 111 Pflegeabsolventen, davon 14 in der Krankenpflegehilfe, 43 in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, 34 in der Gesundheits- und Krankenpflege und 20 Hebammen.

75 Pflegeabsolventen sind vom Universitätsklinikum Leipzig übernommen worden und starteten am 1. September ins Berufsleben.

Beste Pflege-Absolventin ausgezeichnet

Auch in diesem Jahr wurde zum Abschluss der Pflegeausbildung an der Medizinischen Berufsfachschule des UKL wieder ein Förderpreis an herausragende Absolventen vergeben. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung der Dr. Hübner-Stiftung aus Borsdorf, die zum zweiten Mal ausgelobt wurde, ging dieses Jahr an die Absolventin Tina Eberhard, die ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einem ausgezeichneten Prüfungsergebnis abgeschlossen hat.

Der Preis wurde ihr von den Stiftungsvorstandsmitgliedern Prof. Arne Rodloff und Ludwig Martin im Rahmen der feierlichen Exmatrikulation am 31. August übergeben.

Besonders erfreulich für das Uniklinikum als Ausbilder: Am 1. September hat Tina Eberhard ihren Dienst als Pflegefachkraft auf der Internistischen Intensivstation am UKL angetreten.

Die Dr. Hübner-Stiftung hat sich unter anderem der Förderung und Anerkennung hervorragender schulischer oder beruflicher Leistungen durch die Vergabe von Preisen an Jugendliche verschrieben. Der Förderpreis soll Absolventen mit herausragenden Ergebnissen bei der Abschlussprüfung, die anschließend in oder bei Leipzig tätig werden, zugutekommen.

Von Kathrin Winkler