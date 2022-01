Leipzig

Die diplomierte Künstlerin und Kunsttherapeutin Juliana Ortiz arbeitet seit zwölf Jahren mit krebskranken Kindern und Jugendlichen zusammen, die in der Kinderklinik des Universitätsklinikums behandelt werden. Die 45-Jährige gehört zur Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig, die das psychosoziale Team der Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Hämostaseologie bildet und mit Hilfe von Spenden finanziert.

Auf der Station J1.1, die nicht öffentlich zugänglich ist, werden jetzt in der Ausstellung „Bildwechsel“ Arbeiten ausgestellt, die Juliana Ortiz und die zwölfjährige Patientin Lina gemeinsam im Rahmen der Kunsttherapie geschaffen haben.

Auf den Bildern sind eigenartige Wesen zu sehen. Was haben diese zu bedeuten?

Die Wesen, die sich hier zeigen, muten mitunter eigentümlich an: Manche wirken eher lustig, andere erzählerisch, wieder andere lösen Irritation aus. Man könnte durchaus feststellen: Jede Figur, die hier zu sehen ist, hat etwas Unerwartetes an sich. Und das ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass schon ihre Anfertigung auf diesen speziellen Augenblick der Überraschung angelegt ist. Denn bei der angewendeten Zeichentechnik weiß man nicht, was am Ende auf dem Blatt Papier herauskommt.

Das weiß ich bei mir auch nie, aber erzählen Sie!

Jedes Bild haben Lina, eine unserer Patienten, die ich über mehrere Jahre zunächst stationär, dann auch in der ambulanten Nachsorge kunsttherapeutisch begleiten durfte, und ich gemeinsam gezeichnet. Dabei haben wir eine Falttechnik angewendet. So zeichnete ich beispielweise einen Kopf. Dann wird das Blatt so gefaltet, dass man den Kopf nicht mehr sieht. Jetzt setzte Lina die Zeichnung fort und zeichnete als Oberkörper etwas, was ihr in den Sinn kam.

Dann wurde das Blatt wieder gefaltet, so dass ich nicht sehen konnte, was Lina gezeichnet hat. Und so wuchs die Figur abwechselnd um Beine und Füße. Die große Überraschung kam dann, als das Blatt entfaltet wurde: Dann sahen wir beide zum ersten Mal die komplette Figur – und haben unseren Spaß daran gehabt.

Und das ist jeweils das Ziel gewesen?

Natürlich. Aber nicht nur. Diese Dialogtechnik, bei der jeder über sich etwas durch seine Zeichnung erzählt, kann eine wunderbare Gesprächsgrundlage bieten. Wissen Sie, Kinder finden nicht leicht Worte über das, was sie beschäftigt. Ein schnelles Bild zu zeichnen, fällt vielen leichter. Deshalb bietet die Kunsttherapie Kindern die Möglichkeit, ihre Sorgen und Ängste, aber auch ihre Freuden und Fähigkeiten in einem Bild auszudrücken.

Manchmal ist es leichter über ein Bild in den Austausch zu kommen, als direkt über sich selbst und sein persönliches Wohl- oder Unwohlsein. Darum beziehe ich so oft wie möglich auch die begleitenden Elternteile in die Therapie aktiv mit ein. So haben wir gemeinsam die Chance, ins Gespräch zu kommen. Auf unserer Station, im Krankenhaus allgemein, geht es um den Erhalt der Lebensqualität. Und dazu kann das künstlerische Arbeiten mit einem kranken Kind oder Jugendlichen einen Beitrag leisten, weil es von Schmerzen ablenken oder Ängste vor medizinischen Maßnahmen durch Entspannung entgegenwirken kann.

Wollen denn alle Kinder mit Stift und Pinsel malen?

So manche Mutter sagt: „Mein Sohn, der malt eigentlich nie. Er spielt lieber Fußball.“ Und am Ende wird gestaunt, was der Fußballer so alles malt, und die Angehörigen freuen sich mit dem Kind über die Ergebnisse. Und weil ich eben auch die Eltern mit einbeziehe, bekommt so manches Kind erstmals zu sehen, wie Mama und Papa malen. Wobei Kunsttherapie natürlich keine Malschule ist. Ich unterrichte nicht Malerei, sondern therapiere. Denn Kunsttherapie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, das sowohl bei körperlichen als auch bei psychischen Problemen helfen kann.

Frage: Wie alt müssen die Kinder für die Kunsttherapie sein?

Auf der Kinderkrebsstation sind ja leider auch ganz kleine Kinder. Wer einen Stift greifen kann, und das ist etwa mit anderthalb Jahren der Fall, der kann auch malen. Ich habe da extra Stifte für die Kleinen, und Sie sollten mal sehen, mit welcher Freude da die ersten Farbspuren hinterlassen werden.

Von Uwe Niemann