Leipzig

Marianne Buttstädt, Ines Denecke, Katja Enders-Plate, Gabriela Frančik, Yvonne Kuschel, Claudia Rößger, Britta Schulze, Angela Viain und Christiane Werner zeigen in ihrem dritten gemeinsamen Ausstellungsprojekt neueste Arbeiten aus Malerei, Grafik und Collage.

„Die architektonisch gegebene Offenheit der Zahnklinik bietet sich für eine große Gemeinschaftsausstellung sehr gut an“, erklärt Klaus-Peter John, Kurator am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). „Ich wusste sofort, dass diese junge Klinik der richtige Platz ist. Hier ist Raum für die unterschiedlichen Bildersprachen der Künstlerinnen, so dass für jeden interessierten Betrachter etwas dabei ist.“

Neun unterschiedliche künstlerische Positionen

Der Titel der Ausstellung – der gleichnamigen Temperamalerei von Marianne Buttstädt entlehnt – verweist indirekt auf gesellschaftliches Geschehen und thematisiert auf märchenhafte Weise menschliche Reifung und Entwicklung.

In Ines Deneckes Arbeiten findet man absurde und humorvolle Szenerien, deren Bildgeschichten im Zeichenprozess entstehen. Katja Enders-Plate hat ein konspiratives Verhältnis zum „Genius Loci“. Sie setzt sich direkt der Natur aus und macht in Freilichtmalerei Segmente der landschaftlichen und urbanen Umgebung zum Gegenstand ihrer Werke.

Gabriela Frančik reist einmal im Jahr in die Provence in Frankreich. Intuitiv entwickelt sie dann später im Atelier die vor Ort vorgefundenen Formen malerisch weiter. Yvonne Kuschel, vielseitig als Zeichnerin, Malerin, Illustratorin und Autorin tätig und bekannt, zeigt grafische Drucke von Alltagsbeobachtungen mit hintersinnig-vergnügtem Blick.

Claudia Rößgers malerisch aufgefassten Werke zeigen zumeist die menschliche Figur in abstrahierter Form und transportieren weniger ein Abbild als vielmehr eine Emotion. Britta Schulze hat sich neben ihrer Malerei viel mit vorzeitlichen Mythen beschäftigt, was die Anziehungskraft ihrer Bildwerke erklären könnte.

Angela Viain will Irritationen aufgreifen und hervorrufen und dabei das Prinzip unserer Wertesysteme erforschen und ihm eine Form verleihen. Christiane Werner interessiert die Verflechtung von Realität und Traum sowie die Struktur von Beziehungsebenen. Darauf basieren ihre Zeichnungen mit Tusche und Feder.

Begegnung im Künstlerinnen-Netzwerk Leipzig

Die neun Frauen, die hier sozusagen unter dem „Pinocchio-Hut“ zusammengekommen sind, sind sich im Künstlerinnen-Netzwerk Leipzig begegnet und haben sich und ihre Arbeiten gegenseitig kennen- und schätzen gelernt. „Kooperieren statt konkurrieren – das interessiert uns.“, so Marianne Buttstädt, die bei diesem Ausstellungsprojekt auch als Vermittlerin zwischen Gruppe und Kurator aktiv war. „Wir wollen miteinander etwas gestalten. Und es macht große Freude zusammenzuarbeiten. Die Zusammenschau der verschiedenen Herangehensweisen und Techniken bringt auch den Betrachtenden etwas.“

Das sieht auch Kurator Klaus-Peter John so: „Ich bin dankbar, dass bei uns professionelle Künstlerinnen und Künstler ausstellen wollen. Und die Neuner-Gruppe setzt mit ihrer Vielfalt noch einen drauf.“ Wie er weiter erklärt, gibt es für eine Ausstellung in einer Klinik ganz andere Kriterien als für eine Schau in einer Galerie: Wo sitzen die Patient:innen? Welche Bilder sehen sie dabei? Worauf schauen die Mitarbeiter:innen der Klinik-Anmeldung den ganzen Tag? Welches Bild kann man in einen Gang hängen, wo alle nur kurz durchlaufen?

Auch die Struktur der Mitarbeitenden, die Architektur, das Arbeitsumfeld und nicht zuletzt die Struktur der Patient:innen spielen eine Rolle. „Um es kurz zu machen: Da hängt nicht der Hausmeister die Bilder in der Reihenfolge auf, wie sie aus den Transportkisten kommen. Sondern jedes Bild wird wohlüberlegt angebracht. Das ist Kuratieren. Dabei muss man Entscheidungen treffen. Manchmal auch für oder gegen ein Bild, ohne den Anspruch des Künstlers wegzudrücken.“

Von Marianne Buttstädt / Uwe Niemann