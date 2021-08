Botschafter Vietnams zu Besuch am UKL

Dr. Nguyen Minh Vu, Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam in der Bundesrepublik, besuchte am 21. Juli bei seinem Aufenthalt in Leipzig auch das Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Hintergrund seines Besuchs ist die Städtepartnerschaft zwischen der Messestadt und Ho-Chi-Minh-Stadt, die an diesem Tag im Stadtrat geschlossen wurde.

Bereits seit mehreren Jahren besteht eine von Prof. Christoph Josten, dem Medizinischen Vorstand des UKL, initiierte Kooperation zwischen dem UKL und dem Militärkrankenhaus 175 in Vietnam, mit dem Schwerpunkt der Aus- und Weiterbildung von vietnamesischen Chirurgen, über die sich der Botschafter nun vor Ort informierte.

Zu den Stationen seines kurzen Besuchs gehörte ein Blick in das hochmoderne Labor des UKL, die Zentrale Notfallaufnahme, in der jährlich 35 000 Notfällen versorgt werden, sowie hinter die Kulissen der Krankenhauslogistik, die über ein Fahrerloses Transportsystem gelöst wird.

Dr. Nguyen Minh Vu zeigte sich sehr erfreut über die bestehende Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus 175 und äußerte seine Hoffnung, dass diese künftig noch weiter ausgebaut und mit einem fachlichen Erfahrungsaustausch intensiviert werden könnte. „Wir können viel von Ihnen lernen im Bereich der roboterassistierten und computergestützten Chirurgie, zugleich können wir Ihnen unsere Erfahrungen im Umgang mit tropischen Erkrankungen anbieten ebenso wie mit dem Einsatz von Verfahren der traditionellen östlichen Medizin“, so der Botschafter. Als einen ersten Schritt in diese Richtung übergab Prof. Josten dem Botschafter ein Konzept zur Weiterbildung vietnamesischer Ärzte auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie, wo das UKL über ein Zentrum der höchsten Versorgungstufe verfügt.

Ebenfalls ein Thema des Besuchs war der Umgang mit der Corona-Pandemie, der aktuell für Vietnam eine große Herausforderung darstellt. Prof. Josten berichtete von den sächsischen Maßnahmen, die eine letztlich gute Steuerung ermöglichten, und bot an, mit dem Erfahrungswissen der vergangenen Monate die Kollegen in Vietnam zu unterstützen.

UKL aktuell Mehr News und Infos aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Von Helena Reinhardt