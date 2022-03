Leipzig

„Eine solche Pandemie geht an den Menschen nicht spurlos vorbei“, sagte Prof. Georg Schomerus, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL), bei seinem Vortrag innerhalb der Reihe „Medizin für Jedermann“. Dies belegten Studien weltweit.

Eine Studie aus dem Jahr 2020 beschäftigte sich mit der psychischen Gesundheit von Student:innen an der Universität Leipzig. Immerhin über ein Drittel der Befragten zeigten klinisch relevante depressive Symptome wie Stress, Einsamkeit, erhöhten Alkoholkonsum und Essstörungen. 15 Prozent räumten gar Suizidgedanken ein.

Laut der Folgestudie aus 2021 nahm die Symptombelastung im Verlauf der Pandemie zu, besonders was Suizidgedanken, Alkoholkonsum und Depressivität anging. „Die psychische Belastung durch das Pandemie-Geschehen war für junge Leute stärker als für ältere Menschen“, betonte Prof. Schomerus. Denn beispielsweise trafen die Einschränkungen vor allem Menschen mit einem großen lockeren Bekanntenkreis, wie es für junge Leute typisch ist.

Ältere haben weniger soziale Beziehungen, dafür aber engere; die Familie spielt eine große Rolle. „In die Lebensweise von jüngeren Menschen ist durch die notwendigen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung viel stärker eingegriffen worden.“

Eltern von Schulkindern mehrfach gefordert

Eltern von Schulkindern trugen nach Ansicht des Leipziger Psychiaters eine der Hauptlasten in der Pandemie. Denn sie waren oft zeitgleich mit ihrer Arbeit im Homeoffice als Lehrer:innen und Horterzieher:innen gefordert. Besonders Mütter, Alleinerziehende, Eltern von jüngeren Kindern, Eltern im Homeoffice und Eltern mit finanziellen Problemen stöhnten unter den Anstrengungen. Aber auch 70 Prozent der Kinder fühlten sich durch die Pandemie belastet.

Prof. Schomerus ging auch auf die Rolle von Verschwörungstheorien bei der Bewältigung der Pandemie ein. Kurzfristig könnten solche Theorien sogar entlastend wirken. Selbst die unsinnigste Theorie reduziere bei denen, die daran glauben, die eigene Unsicherheit und schaffe Verbindung zu Gleichgesinnten. Längerfristig erhöhen Verschwörungstheorien aber die psychische Belastung, man müsse aktiv die Augen vor Fakten verschließen, die der Verschwörungstheorie widersprechen, und man isoliere sich, möglicherweise sogar in der eigenen Familie.

Was ist nun das beste Rezept, diese Krise historischen Ausmaßes psychisch gesund zu überstehen? Prof. Schomerus verwies zunächst auf die eigenen Ressourcen, die man für sein seelisches Gleichgewicht entdecken und nutzen sollte. Neben äußeren, materiellen Ressourcen sind es vor allem soziale Ressourcen, wie Familie und Freunde, und die persönlichen Ressourcen, etwa eigene Interessen, Hobbys, Ziele und Werte. „Was kann ich gut und was tut mir gut, das sind hier die Leitfragen“, so Schomerus.

„Pflegen Sie Ihre sozialen Netze, bleiben Sie aktiv, gehen Sie in die Natur“, so der Klinikdirektor. „Alltagsroutinen und Alltagsstruktur geben Halt. Das reicht bis zum Schlaf: Gehen Sie zur gleichen Zeit wie immer ins Bett und versuchen Sie, nachts nicht aufs Handy zu schauen.“ Mit diesen Regeln kann man sich schützen.

Wenn man den Alltag nicht mehr schafft, wenn Ängste oder Depressionen zermürben, Alkohol- oder Drogenkonsum beherrschend werden, gar lebendsmüde Gedanken aufkommen – dann ist professionelle Hilfe nötig. Hier sind die Hausärzt:innen wichtige erste Ansprechpartner:innen. Beratung und Anlaufstellen finden Betroffene und deren Angehörige auch auf der Internetseite der Stadt Leipzig oder bei der Telefonseelsorge, die nicht nur per Telefon, sondern auch online erreichbar ist.

Von Uwe Niemann