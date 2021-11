Corona-Pandemie treibt Video-Sprechstunde am UKL voran

Leipzig

Seit gut einem Jahr haben Patienten des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) die Möglichkeit, nicht im direkten Kontakt, sondern per Video Verbindung zu Ärzten aufzunehmen. „Die COVID-19-Pandemie hat das Thema Video-Sprechstunden befeuert“, sagt Sascha Hoberecht, Projektleiter im Bereich Informationsmanagement. Unter der Leitung von Dr. Gert Funkat und mit seinen Kollegen Thomas Heinz und Vincent Thiele wurde das Projekt in kurzer Zeit gestemmt.

„Anfang 2020 entstand mit den steigenden Corona-Zahlen eine Situation der Unsicherheit“, blickt Sascha Hoberecht zurück. Es stand mit dem Lockdown die Frage im Raum, wie die Patientenversorgung trotz Corona aufrechterhalten werden kann. So wurde auf die IT geschaut, die es vielleicht technisch lösen könnte, den Kontakt zu den Patienten zu ermöglichen.

Die Technik war indes das wahrscheinlich kleinste Problem: Rahmenbedingungen mussten vorgegeben werden, Datenschutzregeln benannt und auch die Abrechenbarkeit der Video-Sprechstunden geregelt werden.

Liste mit rund 20 Anbietern von Videosprechstunden

„Wir hatten eine Liste mit rund 20 Anbietern von Online-Sprechstunden, die für Video-Sprechstunden zertifiziert waren. Aus diesen wurde einer evaluiert und Verträge geschlossen. Damit konnten wir diese technische Lösung den Kliniken, Abteilungen und Ambulanzen nach und nach zur Verfügung stellen“, so der IT-Projektleiter. „Heute gibt es 47 Benutzerkonten, die jeweils für eine Abteilung oder für eine ganze Klinik stehen.“

Vergangenes Jahr fanden in den Monaten Mai bis August wöchentlich 70 Video-Sprechstunden am Klinikum statt. Die Zahlen haben sich kaum verändert, was nichts anderes heißt als: Die Pandemie hat der Digitalisierung auf die Sprünge geholfen. Am UKL hat sich die Video-Sprechstunde bewährt; gerade Patienten, die weit entfernt wohnen oder aus Krankheitsgründen nicht persönlich vorsprechen können, profitieren von der Technik.

Gelenkchirurgen: Patienten müssen internetaffin sein

„Für uns war es im vergangenen Jahr ein Gebot der Stunde, im Lockdown den Patienten eine Alternative zu den herkömmlichen Sprechstunden anzubieten“, erzählt Dr. Jan Theopold, Stellvertretender Leiter des Bereichs Arthroskopische & Spezielle Gelenkchirurgie / Sportverletzungen in der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie. Deshalb wurde aus der Vielzahl der Online-Sprechstunden-Anbieter einer herausgesucht, der eine handhabbare Lösung bot.

Nach Stabilisierung der Situation wurde nach einer längerfristigen Lösung gesucht und der Bereich 1 eingeschaltet. Letztendlich wurde eine, für das gesamte UKL passende Plattform, ausgewählt.

„Wir nutzten und nutzen noch heute die Video-Sprechstunden, gerne auch für den Erstkontakt. Wenn also ein Patient mit Beschwerden sonst in die Ambulanz kommt, kann er bei uns dieses erste Gespräch auch per Computer absolvieren. Da lässt sich der Arzt die Beschwerden erläutern, es folgen Anamnese und einige diagnostische Fragestellungen“, so Dr. Theopold. „Dann muss der Arzt für jeden Patienten entscheiden: Will ich den Patienten lieber doch in natura sehen? Oder gibt es eine so klare Diagnose, dass schon eine OP vorgesehen werden kann? Oder deutet alles auf eine konservative Behandlung hin, die ein niedergelassener Kollege übernehmen sollte?“

Rund 500 Patienten nutzten bisher die Video-Sprechstunde der Gelenkchirurgen. Das waren nicht nur junge Leute; die Altersspanne reichte bis 70 Jahre. Aber die Patienten mussten und müssen natürlich internetaffin sein. Dr. Theopold lernte nicht nur manches fremde Wohnzimmer kennen, sondern hatte einmal auch einen Patienten, der bei der Sprechstunde in der Straßenbahn saß. In 40 Prozent der Fälle wurde eine Wiedervorstellung in der richtigen Sprechstunde vereinbart, bei 21 Prozent der Patienten konnte gleich eine OP initiiert werden.

Psychiater: Patienten nicht nur hören, sondern auch sehen

„Die Video-Sprechstunden sind zwar aus der Not geboren. Aber ich bin sehr froh über die Etablierung dieser Technik“, sagt Prof. Dr. Christine Rummel-Kluge, Oberärztin an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Mit dem harten Lockdown im vergangenen Jahr wurde schlagartig deutlich, dass die Patienten nur sehr schwer zu versorgen sind, wenn man sich nicht sieht. „Wir sind ein sprechendes Fach. Reden mit den Patienten gehört also zum Grundhandwerkszeug“, erklärt sie. „Das geht zwar auch per Telefon. Aber wenn wir die Patienten nur hören, aber nicht sehen, fehlt die Einschätzung der Mimik, der Gestik und überhaupt des gesamten Erscheinungsbildes. Da war der Video-Kontakt im Lockdown ein guter Ausweg, und wir sind glücklich, dass die Einrichtung eines komfortablen Systems von Video-Sprechstunden so gut gelang.“

Psychiater: „Die Video-Sprechstunden sind zwar aus der Not geboren. Aber ich bin sehr froh über die Etablierung dieser Technik“, sagt Prof. Christine Rummel-Kluge, Oberärztin an der psychiatrischen Klinik des UKL. Quelle: Stefan Straube

Wie die Leipziger Psychiaterin betont, werden die Video-Sprechstunden heute auch immer noch weitergeführt. „Für manche Patienten unserer Spezialambulanzen, die einen längeren Anfahrtsweg haben, ist die Video-Sprechstunde eine sehr hilfreiche Ergänzung. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil: In der Video-Sprechstunde brauchen wir keinen Mund-Nasen-Schutz und können daher gegenseitig unsere ganzen Gesichter sehen. Da ist das bewegte Bild auf dem Computerbildschirm tatsächlich manchmal aussagekräftiger als ein face-to-face-Kontakt mit Mund-Nasen-Schutz.“

Einen kleinen Nachteil hat das Gespräch per Video dennoch: Der Blickkontakt zwischen Arzt und Patient ist nicht der natürliche. Denn die Computerkamera befindet sich einige Zentimeter über dem Mittelpunkt des Bildschirms. Dadurch schaut man immer etwas am anderen vorbei und nicht direkt in die Augen.

Als sehr vorteilhaft erweist sich die Video-Sprechstunde besonders für Patienten mit Angst- oder Zwangsstörungen. „Für manche Betroffenen ist der Weg zu uns eine Qual. Denn bei diesen Krankheiten kann es sein, dass sich Patienten kaum aus der Wohnung trauen, jede Straßenbahnfahrt kann ein enormer Kraftakt sein“, erläutert Prof. Rummel-Kluge.

„Nun können wir mit den Patienten sprechen, und zwar ohne, dass sie jedes Mal in die Öffentlichkeit gehen müssen. Wenn sich die Symptome dann durch die Therapie gebessert haben, schaffen die Betroffenen auch den Weg zu uns und können unsere vielfältigen ambulanten Angebote dann auch gut nutzen. Das sehen alle Beteiligten als großen Vorteil.“

Narkoseärzte: Den Patienten Wartezeiten und lange Anfahrten ersparen

„Zur Vorbereitung von Eingriffen spricht nicht nur der Chirurg mit dem Patienten, sondern auch die Narkoseärztin. Dabei werden Ablauf und die Art des Narkoseverfahrens, Alternativen und Risiken erläutert. In den Hochzeiten der Pandemie brauchten wir eine Alternative zum herkömmlichen persönlichen Gespräch“, erläutert Dr. Felicitas Grundeis von der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie.

„Die Idee, das Vorbereitungsgespräch für eine Narkose auch im Video-Format anzubieten, bestand zwar schon länger, die neue Situation durch COVID-19 bekräftigte schließlich die Notwendigkeit. Insofern ist die Video-Sprechstunde auch bei uns ein Kind der Pandemie.“

Die Idee, das Vorbereitungsgespräch für eine Narkose auch im Video-Format anzubieten, bestand bereits länger. Dr. Felicitas Grundeis von der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie in der Video-Sprechstunde. Quelle: Stefan Straube

Bei den Gelenkchirurgen schaute sich Dr. Grundeis an, wie das Ganze praktisch ablaufen kann. Mit Hilfe des IT-Bereichs des Klinikums konnte es dann umgesetzt werden, dass Gespräche zur Anästhesievorbereitung nun auch bequem von zu Hause aus stattfinden.

„Die ersten ärztlichen Ansprechpartner für die Patienten sind ja die Chirurgen, die die Indikation für eine Operation stellen. Wir arbeiten inzwischen nicht nur mit den Gelenkchirurgen, sondern auch mit den Gynäkologen zusammen. Diese vermitteln uns die Patienten, die für solche Video-Kontakte infrage kommen und die dieses Angebot auch nutzen möchten“, so Dr. Grundeis.

Der größte Teil der Patienten ist zwischen 18 und 50 Jahren alt. Was aber nicht heißt, dass nicht auch internetaffine Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter in die Video-Sprechstunde kommen können, denn feste Altersgrenzen gibt es nicht. Auch soll diese Option bald weiteren Patienten aus anderen chirurgischen Fachgebieten ermöglicht werden. „Unter anderem Patienten, für die ein Termin in unserer Ambulanz mit Wartezeit oder langer Anfahrt verbunden ist, sollen davon profitieren können.“

Kinderchirurgen: Digitaler Patientenkontakt bleibt erhalten

„Corona hat nicht nur Negatives gebracht, sondern auch Positives bewirkt“, sagt Prof. Martin Lacher, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie. „Zu Letzterem zähle ich die Video-Sprechstunden, die heute ganz selbstverständlich neben Präsenz-Sprechstunden und Elterngesprächen stattfinden. Denn bei den Kontakten mit den Eltern unserer kleinen Patienten ist es nicht immer nötig, dass gleich eine Untersuchung des Kindes stattfinden muss. Oft reicht dafür ein Video-Gespräch.“

Wie der Kinderchirurg erläutert, gehören zu seinen Patienten viele mit sogenannten Seltenen Erkrankungen, wie angeborene Fehlbildungen der Speiseröhre, des Dickdarms oder des Urogenitaltraktes. Prof. Lacher beziehungsweise die Kinderchirurgisches Klinik des UKL sind ein zertifiziertes Europäisches Referenzzentrum (ERN) für angeborene Fehlbildungen, sodass sich auch Eltern aus Köln oder Freiburg erkundigen, ob und wie er den betroffenen Kindern helfen kann.

UKL aktuell Mehr News und Infos aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

„Für eine erste Einschätzung reichen oft Fotos des Lokalbefundes, Arztbriefe und Screenshots von Röntgenbildern aus, über die die Eltern verfügen und mir zuschicken. Da kann ich meist recht schnell beurteilen, wie vorzugehen ist“, so Prof. Lacher. „Bei dem Video-Kontakt ist es nicht nur möglich, dass ich meinen Therapieansatz erläutere, sondern dass beide Eltern dem möglichen Operateur auch mal in die Augen schauen und sich eine Meinung bilden können. Vertrauen ist ja ganz wichtig; schließlich legen die Eltern mit ihren Kindern das Wertvollste, was sie besitzen, in meine Hände. Wenn die Eltern sich für eine OP in Leipzig entscheiden, kann die Operation und der gesamte stationäre Aufenthalt über unsere Case-Managerin sowie interdisziplinär detailliert vorbereitet werden, sodass die Abläufe am UKL glatt laufen.“

Die Video-Gespräche sind sowohl für die Ärzte als auch für die Eltern effektiv. Neben Prof. Lacher setzen auch alle Oberärzte der Kinderchirurgie auf diese neu geschaffene Möglichkeit der Kommunikation. „Für dieses erste Gespräch haben sich die Eltern sonst ins Auto oder den Zug gesetzt und sind quer durch Deutschland zu mir nach Leipzig gefahren. Das kostete sie schon mal zwei Tage. Wenn die Anwesenheit des Kindes nicht nötig war, musste eine entsprechende Betreuung organisiert werden. Wenn ihnen nun der wunderbar komfortable Video-Call angeboten wird, brauchen sie im Höchstfall eine Betreuung des Kindes für eine halbe Stunde. Deshalb wählen jetzt vier von fünf Eltern, die überregional Rat suchen, unsere Video-Sprechstunde. Das ist technisch einfach, zeitsparend und dennoch persönlich.“

Prof. Lacher ist überzeugt, dass dieser digitale Patientenkontakt auch nach der Pandemie erhalten bleiben wird.

Von Uwe Niemann