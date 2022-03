Leipzig

Die Organspende in Deutschland befindet sich mit zehn und weniger Organspendern pro einer Million Einwohner:innen seit Jahren in einer Dauerkrise. Doch der Bedarf an Organen ist unverändert groß: Rund 9000 Patient:innen warten derzeit auf ein Spenderorgan – mehrere Hundert Menschen auf der Warteliste versterben in jedem Jahr, weil keine Organe verfügbar waren.

Läufer:innen und Walker:innen setzen darum mit dem Corza Medical Organspendelauf ein öffentlich wirksames Zeichen für die Organspende und sammeln gleichzeitig Spenden für den guten Zweck. Das Lauf-Event findet in diesem Jahr rund um den Freitag, 8. April 2022, statt.

Hybrides Laufevent

Angesichts der derzeit unkalkulierbaren Pandemie-Lage ist die Veranstaltung in Hybrid-Form geplant: Bis zu 1500 Läufer:innen begeben sich am 8. April 2022 um 17 Uhr gemeinsam in Leipzig auf die Strecke. Parallel dazu findet der Corza Medical Organspendelauf als virtuelle Veranstaltung statt.

Mittels Lauf-App können die Teilnehmer:innen vom 8. bis 10. April starten – alle auf ihrer Lieblingslaufstrecke und zu ihrer gewünschten Startzeit! Mehrere wählbare Streckenlängen (2,5/5/10 Kilometer – Run/Walk) sorgen dafür, dass wirklich alle, unabhängig von ihrer persönlichen Fitness, am Lauf teilnehmen können – denn im Vordergrund des Laufs steht nicht der sportliche Wettkampf, sondern, dass alle gemeinsam das wichtige Thema Organspende in die Öffentlichkeit tragen.

Für noch mehr Aufmerksamkeit bieten die Veranstalter:innen auch in diesem Jahr wieder ein hochwertiges Funktionsshirt im Veranstaltungsdesign an. Und auch für prominente Unterstützung ist gesorgt: In den letzten Jahren haben beispielsweise der Schlagerstar Roland Kaiser, die Fußball-Stars Arjen Robben, Paul Breitner und Felix Magath sowie die bekannten Moderatoren Verona Pooth und Jörg Wontorra die Veranstaltung unterstützt.

2022 haben die erfolgreichen deutschen Läuferinnen Anna und Lisa Hahner, die „Hahner-Twins“, bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Die Anmeldung sowie alle weiteren Informationen rund um den Lauf sind auf der Website www.organspendelauf.de zu finden.

Von Andrea Binder