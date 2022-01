Leipzig

Das Impfangebot für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Die Anmeldung zu den Impfterminen erfolgt online über ein Terminvergabeportal.

Es werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungstermine angeboten. Verimpft wird der Impfstoff von BioNTech in der speziellen Aufbereitung für Kinder.

Aktuell sind Termine je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs jeweils dienstags und donnerstags von 9 bis 14.30 Uhr und mitwochs von 13 bis 18 Uhr verfügbar. Die Impfungen werden von Kindermedizinern vorgenommen, die gern auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Mitzubringen sind eine unterzeichnete Einverständniserklärung aller offiziell zuständigen Erziehungsberechtigten, der Impfausweis, ein Personaldokument sowie vorausgefüllte Aufklärungs-, Anamnese- und Einverständnisformulare. Die aktuellen Versionen können auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts oder über Links im Buchungsportal heruntergeladen werden.

Kinder-Impfzentrum am UKL „Haus am Park“, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 14.30 Uhr sowie Mittwoch 13 Uhr bis 18 Uhr Anmeldung im Terminvergabeportal: www.kinderimpfzentrum-uml.de Mitzubringende Unterlagen: Einverständniserklärung mit Unterschrift aller Erziehungsberechtigten Impfausweis Personaldokument ausgefüllte Aufklärungs-, Anamnese- und Einverständnisformulare Zugang: Der Zugang erfolgt über die Liebigstraße (Nähe Johannisallee) oder Johannisallee.

Das Kinder-Impfzentrum befindet sich in einem separaten Gebäude auf dem Gelände des Universitätsklinikums Leipzig, dem „Haus am Park“ (Haus 7.2, Liebigstraße 22a), im Park hinter dem Klinikum. Es ist über den Zugang in der Johannisallee oder über den Parkplatz am Haus 7.2 in der Liebigstraße erreichbar.

Das „Haus am Park“, ein zweigeschossiger Flachbau, liegt direkt hinter der ersten Gebäudereihe und ist auch mit Rollstuhl barrierefrei zugänglich.

Impfungen für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren werden im Impfzentrum im Paulinum am Augustusplatz angeboten.

