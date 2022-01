Ehemaliger Krankenhausapotheker spielt CD mit Klaviermusik ein

Leipzig

Mit dem Neujahrstag 2018 ging Dr. Roberto Frontini in den Ruhestand. In Italien geboren, entschied sich der Wahlleipziger, auch nach Ende des aktiven Berufslebens in der Pleißestadt zu bleiben. Denn etwas anderes als die Pharmazie war es, das ihn vor vielen Jahren nach Deutschland führte: die Musik.

Der gebürtige Mailänder ist in seinem ersten Berufsleben Musiker gewesen. Er studierte an der Hochschule für Musik in Frankfurt/Main, machte den Abschluss als Dirigent und wurde Kapellmeister am Theater in Lübeck. Doch nach fünf Jahren war das Kapitel Musik für ihn beendet.

Die Musik ließ ihn jedoch nie los. „Ich hatte mir nach meiner Pensionierung vorgenommen, mich einem großen Projekt zu widmen, und zwar der Aufnahme der Klaviermusik meines Großonkels Francesco Paolo Frontini“, erzählt der Ex-Direktor der UKL-Krankenhausapotheke. „Ich wollte einige CDs seiner Musik einspielen und habe mir die entsprechende Ausrüstung angeschafft.“

Bekannter Opernkomponist

Francesco Paolo Frontini lebte von 1860 bis 1939 und war nach Aussagen seines Nachfahren zu seiner Zeit in Italien als Opernkomponist recht bekannt. Seine Klaviermusik hingegen sei dies nur bedingt, erklärt Dr. Roberto Frontini. Davon hätte es bisher nur eine Aufnahme gegeben, obwohl der Großonkel wohl mehr als 200 Stücke für Solo-Klavier geschrieben habe.

„Diese sind kleine Charakterstücke, die niemals für die große Bühne der Konzertsäle, sondern eher für den Hausgebrauch der damaligen Bourgeoisie gedacht waren, also eine Art Salonmusik“, beschreibt Frontini. „Nicht alle seine Kompositionen erreichen ein hohes musikalisches Niveau, sondern sind eher angenehme Unterhaltungsmusik. Aber darunter gibt es auch musikalische Juwelen voller Schönheit und Tiefe, die selbst heute als gutes Beispiel romantischer Musik zu gelten haben“, meint er selbst und benennt hierfür als Beispiele die Stücke „Solitudine“ und „Charitas“.

Mittlerweile sind die CDs „Confidenze“ und „Dolce Abbandono“ mit insgesamt 48 Stücken fertig. Eine dritte („Dolce voluttà“) sei in Arbeit und gelange wohl im Frühjahr 2022 zu ihrer Vollendung.

Die CDs mit den Aufnahmen können auf der Internetseite www.frontini.de im Webshop erworben werden.

Von Markus Bien