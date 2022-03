Leipzig

Das nächste „Schnapszahldatum“ des Monats Februar war nicht nur mit einer Zwei mehr noch ein wenig „hochprozentiger“, auch wurden am 22.2. mehr als doppelt so viele Kinder am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) geboren wie am 2. Februar.

Bei zehn Geburten erblickten vier Mädchen und sieben Jungen das Licht der Welt, denn eine Zwillingsgeburt war auch darunter. Und weil am Dresdner Uniklinikum zufällig auch elf Geburten gezählt worden waren, stand fest: Am Schnapszahltag 22.2. gab es an den zwei sächsischen Unikliniken 22 Geburten.

Um 1.39 Uhr in der Nacht ging es los, und dann verteilten sich die neuen Erdenbürger mit ihrer Ankunft relativ gleichmäßig über diesen Tag mit dem besonderen Datum. So kam um 13.49 Uhr beispielsweise Helena zur Welt, freudig erwartet von ihren Eltern. Um 23.03 Uhr erfolgte dann der letzte Eintrag mit dem Geburtsdatum 22.2.2022.

Am ersten Schnapszahldatum zu Monatsbeginn hatten die Mädchen noch Oberhand gewonnen, damals waren vier Mädchen und ein Junge am UKL geboren worden.

Von MB