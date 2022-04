Leipzig

Wenn nicht nur der Klinikchef in den Ruhestand geht, sondern auch noch der Leitende Medizinphysiker und die Leitende Medizinisch-technische Radiologieassistentin, dann müssen die führenden Köpfe auf einen Schlag ersetzt werden.

„Ja, es ist schon ein Generationswechsel, der sich jetzt vollzieht“, sagt Prof. Ulrich Wolf, eben jener Medizinphysiker, der im April 66 Jahre alt wird. „Nicht nur mit Blick auf Professor Kortmann und Frau Fischer war das ein tolles Zusammenwirken. Das ganze Team war ein hervorragendes Kollektiv, wie das früher hieß“, blickt er lächelnd zurück. „Da wurde nicht auf die Uhr geschaut, sondern alle nötigen Aufgaben erfüllt, erst dann war Feierabend. Und Schichtarbeit war für alle selbstverständlich – und wird es auch weiter sein.“

Nach einem Studium der Physik in Leipzig, einem Forschungsstudium mit Promotion und einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent an der Uni bekam der junge Dr. Wolf 1985 den Tipp, dass für ein Projekt in der damaligen Radiologie Mitstreiter gesucht wurden. „Es ging um die Idee einer computergesteuerten Strahlentherapie“, erzählt er.

„Zusammen mit den Hochschuleinrichtungen Dresden, Magdeburg, Halle und Jena und dem damaligen Bezirkskrankenhaus Karl-Marx-Stadt sollte die Leipziger Abteilung Klinische Strahlenphysik als Leiteinrichtung in Kooperation mit einem wissenschaftlichen Institut des Gerätebaus in Leningrad, wie St. Petersburg damals hieß, einen modernen Beschleuniger und eine computerbasierte Infrastruktur dazu entwickeln.“

Klinik für Strahlentherapie entwickelt sich

Das klang spannend. Dr. Wolf bewarb sich und musste eigentlich nur zwei Fragen beantworten:

1. Kommen Sie mit Ärzten aus?

2. Haben Sie Probleme mit Russisch?

Mit einmal ja und einmal nein war er an Bord und freute sich, mal ein Stück hinaus in die Welt zu kommen. Alles war tatsächlich spannend, einige Teilergebnisse wurden erreicht, aber dann kam die Wende und das Projekt wurde beendet. „Wir haben dann bei Siemens zwei Beschleuniger für die Behandlung von Tumoren gekauft, deren IT-Umfeld mit unseren ursprünglichen Vorstellungen am weitesten übereingestimmt hat. Und es entstanden neue Gebäude für die Klinik, weitere neue Geräte wurden angeschafft – es ging unheimlich voran mit der Strahlentherapie“, erzählt er.

Tumorbestrahlung mit höchster Präzision: Sylvia Bauer, Katrin Methner, Prof. Ulrich Wolf und Dr. Franziska Nägler (v.l.) von der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie vor dem neuen Linearbeschleuniger. Quelle: Hagen Deichsel

Was macht ein Medizinphysiker in der Klinik für Strahlentherapie?

„Die Strahlentherapie ist ja ein Verfahren, das auf physikalischen Prinzipien aufsetzt. Dabei werden Krebszellen mithilfe ionisierender Strahlung zerstört. Allerdings werden durch die Wirkung der Strahlung zwangsläufig auch gesunde Körperzellen in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb kommt es auf die Verteilung der Strahlungsmenge, also der Dosis an. Zu den wichtigsten Aufgaben der Physiker gehört deshalb die Dosimetrie, also die Messung der Strahlung sowie die Bestrahlungsplanung, das heißt die Erstellung von individuell auf jeden Patienten zugeschnittenen Bestrahlungsplänen, die dann mit unseren ärztlichen Kollegen evaluiert und optimiert werden“, erklärt der Experte.

„Die den Berechnungen zugrundeliegende Physik ist sehr komplex, das bedeutet, dass die Rechenalgorithmen verstanden und die Ergebnisse, die uns leistungsfähige Computersysteme liefern, durch Messungen überprüft werden müssen. Diese Qualitätssicherung erstreckt sich neben den Beschleunigern auch auf alle anderen technischen Gerätschaften, die in der Strahlentherapie zum Einsatz kommen. Wir entwickeln und erproben zudem neue Verfahren und Apparate, die für die Strahlentherapie gebraucht werden. Auch kümmern wir uns um den Strahlenschutz“, so Prof. Wolf.

„Das alles geht natürlich nur, wenn wir mit den Ärzten und MTRA Hand in Hand arbeiten. Nur so können Verfahren optimiert oder gar neue Verfahren entwickelt werden.“

Zunehmende Bedeutung des Fachs und Erweiterung des Aufgabenspektrums

Als Prof. Wolf von der Physik in die Medizin wechselte, wusste er gar nicht, was auf ihn zukam: „Heute gibt es die medizinische Physik als Studienfach. Da gehören medizinische Grundkenntnisse in Anatomie, Physiologie und Strahlenbiologie mit zu den Lehrinhalten. Ich war damals ein medizinischer Laie, hatte es plötzlich mit lauter Krebskranken zu tun und musste viel lernen. Dafür machte ich ein vierjähriges postgraduales Studium der klinischen Strahlenphysik. Das war genau richtig, denn nach der Wende bekam die Strahlentherapie und mit ihr die medizinische Physik in der Strahlentherapie eine zunehmende Bedeutung. Wir gehörten zu den wenigen, die sich keine Sorgen um ihre Jobs machen mussten. Durch die neue, modernere technische Ausstattung nahm unser Aufgabenspektrum deutlich zu, unser Chef Professor Kamprad blieb, es gab kaum Fluktuation – das verlieh unserem Bereich die in der Nachwendezeit nötige Stabilität.“

Frischer Wind: Neue Technik, personeller Zuwachs

Als 2004 Prof. Kamprad in den Ruhestand ging und Prof. Kortmann die Leitung der Klinik übernahm, gab es frischen Wind in der Klinik, neue Technik, personellen Zuwachs.

„Wir sind bis heute zu einer sehr leistungsfähigen Truppe gewachsen. Und auch das Verhältnis der verschiedenen Berufsgruppen in der Klinik war und ist nach wie vor sehr kollegial – in meinen Augen eine wichtige Voraussetzung für eine sehr gute Behandlung unserer Patienten. Das haben wir uns über die ganzen Jahre bewahren können: Im Osten war ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Medizinern und Physikern üblich. Die Ärzte fühlten sich nicht als Götter in Weiß, und wir Physiker waren gewöhnt, ganz nah am Patienten zu sein. Mein Credo war immer: Man darf sich zu nichts zu schade sein. Das habe ich als Kind gelernt. Wenn also irgendwas Technisches klemmt, dann war ich immer ansprechbar und habe selbst draufgeschaut. Dieses Bodenständige habe ich versucht vorzuleben. Und vielleicht wird davon ein Stück erhalten bleiben.“

Von Uwe Niemann