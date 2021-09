Leipzig

Am 22. September wird deshalb Prof. Dorothee Saur, Leitende Oberärztin in der Klinik und Poliklinik für Neurologie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL), innerhalb der Vortragsreihe „Medizin für Jedermann“ sich der Frage widmen, ob damit Forschung und Pharmazie einen Wendepunkt erreicht haben.

„Ich werde bei meinem Vortrag zunächst die Krankheit erklären, auch ein wenig medizinisches Hintergrundwissen vermitteln und ganz konkret mit einem Fallbeispiel die typischen Symptome von Alzheimer erläutern. Zudem will ich die heutigen diagnostischen Möglichkeiten erklären“, so Prof. Saur.

„Bei der Diagnose geht es ja vor allem darum, die krankhaften Eiweiße im Gehirn zu identifizieren, die sich zwischen den Nervenzellen im Gehirn absetzen und sie damit zum Absterben bringen.“

Vortragsreihe „Medizin für Jedermann“ Alzheimer – ist die Geißel des Alters bald behandelbar? Referentin: Prof. Dorothee Saur Termin: 22. September 2021, 18.15 bis 19.30 Uhr Mehr Informationen zur Veranstaltung hier!

Wie die Leipziger Neurologin sagt, wäre es für eine erfolgreiche Behandlung der Patienten wichtig, die Bildung dieser Proteine zu stoppen und sie möglichst sogar zu entfernen. Wenn Medikamente dies im Frühverlauf der Erkrankung schaffen würden, entstünden langfristig erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten.

In ihrem Vortrag wird Prof. Dorothee Saur auch auf erbliche Zusammenhänge bei Alzheimer-Erkrankungen eingehen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Alzheimer und vaskulärer Demenz sowie Möglichkeiten der Prävention aufzeigen.

Von Uwe Niemann