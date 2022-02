Impfzentrum im Paulinum der Universität Leipzig ist vorerst geschlossen

Leipzig

Zweitimpfungen für Kinder und Jugendliche können jetzt im fortbestehenden Impfzentrum auf dem Gelände des Universitätsklinikums Leipzig in der Liebigstraße vereinbart werden.

Am 14. Dezember 2021 öffnete das Impfzentrum im Paulinum – Aula und Universitätskirche St.Pauli – seine Pforten. Seitdem wurden hier mehr als 12.200 Impfungen gegen COVID-19 verabreicht. Der mit mehr als 90 Prozent überwiegende Teil waren Boosterimpfungen.

Das Angebot wurde sehr gut angenommen, bis zu 2000 Termine wurden pro Woche gebucht. Seit Anfang Januar konnten hier auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren geimpft werden. In den letzten Tagen ging die Nachfrage aber nun deutlich zurück und lag bei wöchentlich 400 Impfterminen.

Das provisorische Impfzentrum im Paulinum hat seit 11. Februar 2022 geschlossen, sodass das Gebäude wieder entsprechend seiner ursprünglichen Bestimmung genutzt werden kann.

Kinder und Jugendliche können für die ausstehende Zweitimpfung über das bestehende Portal www.impfzentrum-uml.de einen Termin im Kinderimpfzentrum auf dem Gelände des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) in der Liebigstraße vereinbaren.

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Beteiligten und freiwilligen Helfern aus Universität, medizinischer Fakultät und dem Universitätsklinikum, die durch ihren engagierten Einsatz die schnelle Einrichtung des Impfzentrums im Paulinum und so die vielen dort erfolgten Impfungen ermöglicht haben“, sagt Dr. Robert Jacob, Kaufmännischer Vorstand des UKL. „Unsere Aufgabe in der aktuellen Impfkampagne ist damit vorläufig erfüllt“, so Dr. Jacob weiter. „Sollten wir aber wieder gebraucht werden, dann werden wir wieder zur Stelle sein.“

UKL aktuell Mehr News und aktuelle Informationen aus dem Universitätsklinikum Leipzig lesen Sie hier!

Seit Mitte Dezember 2021 war das Paulinum in das wohl schönste Impfzentrum Sachsens umgebaut worden, als ein Gemeinschaftsprojekt der Universitätsmedizin. Einer der Protagonisten für die Konzeptentwicklung, Organisation und Durchführung war Prof. Michael Schaefer.

Im Januar reichte der Prodekan für Forschung den Staffelstab der Leitung weiter. Die Verantwortung für das Impfzentrum lag seitdem in die Händen von Svitlana Ziganshyna, koordinierende Transplantationsbeauftragte am UKL.

Von Helena Reinhardt