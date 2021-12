Internationale Pflegekräfte am UKL lernen für Kenntnisstandprüfung

Leipzig

Anfang Oktober 2021 hat das große, 2000 Personen zählende UKL-Pflegeteam ganz besondere Verstärkung bekommen: Sechs neue Kolleginnen begannen ihren Dienst im Operationssaal und auf den Stationen des Universitätsklinikums Leipzig (UKL). Vier weitere folgten am 3. November.

Mittlerweile büffeln sie für ihre Kenntnisstandprüfung zur Erlangung der staatlichen Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger“. Denn ohne diese Anerkennung dürfen die Mitarbeiterinnen, die bereits einen Bachelor- oder Masterabschluss im Bereich Pflege „in der Tasche“ haben, nicht alle Aufgaben im Stationsalltag übernehmen und verdienen auch weniger Geld.

Eigentlich wurden die neuen Mitarbeiterinnen bereits vor einem Jahr erwartet. Doch die Corona-Pandemie änderte alles, und so warteten auf den Philippinen Gesundheitspflegerinnen mit frischen Deutschkenntnissen darauf, endlich in ihr neues Arbeitsleben zu starten, und am Universitätsklinikum Leipzig warteten die Teams auf ihre neuen Kolleginnen. Die Monate wurden mit Videokonferenzen überbrückt, die zwischen den Kontinenten die Verbindung aufrecht hielten.

Von vk/HR