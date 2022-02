Leipzig

Nach der schulischen Ausbildung stehen junge Menschen vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens: Wie geht es für mich weiter? Was möchte ich werden? Fragen, die man sich nur selbst beantworten kann.

Wer gern einen Beruf mit Zukunft erlernen möchte, für den sind Gesundheitsfachberufe genau das richtige. Ob Pflegefachfrau/-mann, Physiotherapeut/-in oder Medizinisch-Technische Radiologieassistenz (MTRA) – Gesundheitsfachberufe sind nicht nur vielfältig und interessant, sondern auch gesellschaftlich relevant und sinnstiftend. Sie passen perfekt zu Menschen, die eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben und gern „was mit Leben“ machen wollen.

Der passende Einstieg in den Traumjob

Wer sich für einen Gesundheitsfachberuf interessiert, findet in der Medizinischen Berufsfachschule des Universitätsklinikums Leipzig (MBFS), die an der Akademie für berufliche Qualifizierung angebunden ist, optimale Bedingungen für eine Ausbildung im Gesundheitssektor – und den passenden Einstieg in den Traumjob.

Als eine der größten beruflichen Bildungseinrichtungen in Sachsen genießt die MBFS auch bundesweit einen hervorragenden Ruf. In neun verschiedenen Gesundheitsfachberufen werden hier mehr als 850 Auszubildende auf ihr künftiges Berufsleben vorbereitet. Aktuell besteht die Möglichkeit, einen der 270 begehrten Ausbildungsplätze für eine Ausbildung ab September zu ergattern.

Für Schüler und/oder Eltern, die noch Fragen haben oder eine Entscheidungshilfe benötigen, bietet die MBFS Live-Infochats zu allen Ausbildungen an. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Termine der Live-Infochats: Donnerstag, 17. Februar von 17 bis 18 Uhr Samstag, 19. Februar von 17 bis 18 Uhr Donnerstag, 24. Februar von 17 bis 18 Uhr Samstag, 5. März von 17 bis 18 Uhr Link zum Chat: https://video-uml.de/berufsfachschule

Infos zu den Ausbildungsvoraussetzungen und -inhalten oder zur Bewerbung gibt es unter: www.deine-ausbildung-am-ukl.de.

