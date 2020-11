Leipzig

Wie geht’s weiter nach der Schule? Orientierung auf dem Weg in die berufliche Zukunft können Schülerinnen und Schüler beim JobPoint.AZUBI ­erhalten, der in diesem Jahr erstmalig digital und an zwei Terminen statt­findet: Der 14. November widmet sich den kaufmännischen Berufen und dualen Studiengängen, am 21. November stehen die Gesundheitsfachberufe im Fokus.

Von Pflegefachkräften, Medizinisch-Technischen Radiologie- oder Diätassistenten bis hin zu Pharmazeutisch-Kaufmännischen Angestellten oder IT-Systemkaufleuten: Fachkräfte im Gesundheitswesen sind derzeit gefragt wie nie zuvor. Das Univer­sitätsklinikum Leipzig (UKL) bietet optimale Bedingungen für eine Ausbildung sowohl im medizinischen als auch nicht-medizinischen Bereich. Wer den Schulabschluss in der Tasche hat, kann hier zwischen vielen spannenden Ausbildungs­berufen und attraktiven Studiengängen wählen, um anschließend erfolgreich ins Berufsleben zu starten.

Anzeige

Einen genauen Überblick über das Ausbildungsspektrum am Leipziger Uniklinikum und seiner Medizinischen Berufsfachschule bietet der JobPoint.AZUBI. An zwei Terminen stellen Lehrer, Fachkräfte und Azubis die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten am UKL und der Medizinischen Berufsfachschule vor, berichten über ihre Erfahrungen und informieren über die Rahmenbedingungen. Interessierte erwarten Informationsvideos sowie Live-Sessions und Live-Chats zu den jeweiligen Ausbildungsberufen. Je nachdem, wofür man sich interessiert, kann man sich am 14. November zu den kaufmännischen Berufen, zum dualen Studium oder zum Bundesfreiwilligendienst informieren, während am 21. November die Gesundheitsfachberufe im Fokus stehen.

Schülerinnen und Schüler, die gern einen Beruf in der Medizin oder im Gesundheitswesen erlernen möchten oder die noch auf der Suche nach ihrem Traumberuf sind, sind herzlich eingeladen, an der digitalen Veranstaltung teilzunehmen.

JobPoint.AZUBI – digital und live

am 14. und 21. November 2020 jeweils ab 9 Uhr

Anmeldung und Teilnahme ganz einfach und bequem vom heimischen Computer aus.

Mehr Infos und das Programm unter www.deine-ausbildung-am-ukl.de.

Von Kathrin Winkler