Leipzig

Wer sich für eine Ausbildung im Gesundheitswesen interessiert, sollte den nächsten JobPoint.AZUBI am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) nicht verpassen. Der digitale Tag der offenen Tür bietet Berufsorientierung einfach und bequem von zu Hause aus: Am 8. Oktober stehen kaufmännische Berufe und duale Studiengänge im Fokus, der 9. Oktober informiert über die Ausbildungsmöglichkeiten in den Gesundheitsfachberufen.

Fachkräfte im Gesundheitswesen sind derzeit gefragt wie nie zuvor. Wer später mal in diesem Bereich arbeiten möchte, steht einer Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeitsbereiche und Aufgabenfelder gegenüber. Das UKL bildet in 18 spannenden Berufen und attraktiven Studiengängen aus, sowohl im medizinischen als auch im nicht-medizinischen Bereich.

Wer den Schulabschluss in der Tasche hat, findet an Leipzigs größter Klinik optimale Bedingungen, seinen Traumberuf zu erlernen und anschließend erfolgreich ins Berufsleben zu starten.

Einen genauen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten gibt der digitale JobPoint.AZUBI. An zwei Terminen stellen Lehrer, Fachkräfte und Azubis die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten am UKL und der Medizinischen Berufsfachschule vor, berichten über ihre Erfahrungen und informieren über die Rahmenbedingungen.

Je nachdem, wofür man sich interessiert, kann man am 8. Oktober alles über kaufmännische Berufe, das duale Studium oder den Bundesfreiwilligendienst erfahren, während sich am 9. Oktober dann alles um die Gesundheitsfachberufe dreht.

Interessierte erwarten Informationsvideos, Live-Sessions sowie Live-Chats zu den jeweiligen Ausbildungsberufen, die die Möglichkeit für den persönlichen Austausch bieten.

JobPoint.AZUBI – Digitaler Tag der offenen Tür

8. Oktober 2021, 15 bis 19 Uhr 9. Oktober 2021, 10 bis 14 Uhr

Anmeldung und Teilnahme ganz einfach und bequem vom heimischen Computer aus.

Mehr Infos und das Programm unter www.deine-ausbildung-am-ukl.de.

Von Kathrin Winkler