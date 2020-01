Leipzig

Im Herbst 2018 ist das pädiatrische Transplantationsprogramm am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) neu aufgestellt worden und steht seither in ärztlicher Verantwortung unter Leitung von Dr. Jörn-Sven Kühl. Seit Anfang Januar 2019 sind nun bereits 17 Kinder transplantiert worden. In den Jahren zuvor waren es durchschnittlich fünf bis acht gewesen. Auch stehen seitdem vier stationäre Betten für die kleinen Patienten zur Verfügung.

Dr. Kühl, Oberarzt der Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Hämostaseologie am UKL, ist mit dieser Entwicklung sehr zufrieden: „Unsere Warteliste ist gut gefüllt.“ Dies sei zu entscheidenden Teilen nur möglich gewesen durch die konsequente Unterstützung durch Prof. Holger Christiansen. „Er hat die richtigen und wichtigen Weichen gestellt“, bedankt sich Kühl beim Leiter der UKL-Kinderonkologie.

Die Kinder-Transplantationen am UKL retten die Leben junger Patienten. Quelle: Stefan Straube / UKL

Kurz vor Weihnachten stand die 14. allogene Stammzelltransplantation des Jahres 2019 an. Als allogene Transplantationen bezeichnen die Ärzte die „klassischen“ Gewebeverpflanzungen mit entweder einem Geschwisterspender oder unverwandten, freiwilligen Spendern mit passenden Gewebemerkmalen. Hinzu kommen drei autologe Transplantationen, bei denen körpereigenes Material – Vorteil: keine Immununverträglichkeitsreaktionen – verwendet wird. Hier konnten zwei Tumorerkrankungen behandelt werden sowie der erste kleine Patient in Deutschland, bei dem eine Gentherapie angewendet wurde, die dem Jungen wohl das Leben rettete.

Ziel sind 15 bis 20 Transplantationen pro Jahr

Dr. Kühls Ziel ab 2020 ist es, 15 bis 20 Transplantationen pro Jahr durchzuführen. Seine Patienten sind zwischen null und 18 Jahren alt. Knapp die Hälfte der Transplantationen erfolgen auf Grund schwerwiegender, allerdings nicht-bösartiger angeborener Erkrankungen, die aber kein Krebs oder Leukämie sind. Doch auch solche Krankheiten könnten tödlich sein, betont der Kinderarzt, und berichtet von einem im Sommer im UKL aufgenommenen Kleinkind, nur wenige Wochen alt, mit einem angeborenen schweren Immundefekt. Kühl: „Es geht ihm gut, doch ohne die Transplantation hätte das Kleine eine Lebenserwartung von nur einigen Monaten gehabt.“

ITM gibt starke Unterstützung

Zwei bis drei Monate liegt ein Patient im Durchschnitt auf der Station. Bei den bisherigen Fällen traten nur wenige Komplikationen auf. Die Zusammenarbeit mit dem Erwachsenenbereich-Bereich von Prof. Uwe Platzbecker funktioniere sehr gut, sagt Dr. Kühl. Sein Dank gelte ebenfalls dem von Prof. Reinhard Henschler geleiteten Institut für Transfusionsmedizin (ITM), das seiner Arbeit viel Unterstützung liefere.

Seltene Erkrankung ALD im Fokus

Einen Schwerpunkt der Arbeit von Oberarzt Kühl stellt die Behandlung von Kindern mit Adrenoleukodystrophie (ALD) dar, denn hier gibt es europaweite Anfragen von Patienten. ALD ist eine erbliche Stoffwechselkrankheit. Unbehandelt ist sie meist tödlich, da im weiteren Verlauf wichtige Nervenfunktionen ausfallen können. „Unter den Seltenen Erkrankungen ist ALD eigentlich gar nicht so selten“, meint Dr. Kühl, der in Europa zu den erfahrensten Experten für diese Krankheit zählt.

Von Markus Bien