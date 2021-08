Im Juni haben in Sachsen die ersten in der Notfallmedizin tätigen Ärzte die neue Zusatzbezeichnung für „Klinische Akut- und Notfallmedizin“ erworben. Unter den ersten Absolventen der Zusatzqualifikation ist auch Prof. André Gries, der Leiter der Zentralen Notfallaufnahme am Universitätsklinkum Leipzig (UKL).