Leipzig

Bei jedem neuen Schritt, den die Medizin vollzogen hat, waltete Vorsicht. So auch bei der Endoprothetik, also dem Implantieren von Kunstgelenken. Wird das künstliche Teil im Knochen einwachsen und halten? Welche Komplikationen könnten eintreten? Welches Verhalten des Patienten trägt dazu bei?

Am Ende wurden aus reiner Vorsicht Verbote erlassen: Der Patient solle sich möglichst wenig bewegen, ohne Liege- und Sitzkissen drohe ein Ausrenken des frisch operierten Gelenks, ohne Wunddrainage keine gute Heilung.

„Die Medizin entwickelte sich dann zwar weiter, aber die alten Regeln galten immer noch. Mit der Fast Track-Chirurgie sind wir aus den traditionellen Behandlungsroutinen ausgebrochen – zum Nutzen des Patienten“, so Prof. Andreas Roth, Bereichsleiter Endoprothetik in der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie des Universitätsklinikums Leipzig (UKL).

Im Rahmen der Vortragsreihe „Medizin für Jedermann“ berichtete er, welch umfangreiches Konzept hinter dem englischen Begriff Fast Track (Überhol- oder Schnellspur) steht.

„Das Hauptziel von Fast Track ist die frühzeitige und selbstständige Aktivierung des Patienten. Traditionell betont das Krankenhaus eher die passive Rolle des Patienten“, erzählt Prof. Roth. „Jetzt wird er aber einbezogen in den multidisziplinären Ansatz, mit dem alle Prozesse rings um die OP optimiert werden. Denn wir wollen für den Patienten weniger Stress, weniger Komplikationen, eine schnelle Erholung, einen kurzen Krankenhausaufenthalt und eine schnelle Rehabilitation.“

Dazu wird der Patient bestmöglich auf den Eingriff vorbereitet, alle beteiligten Berufsgruppen werden einbezogen und nach der Operation erfolgt eine frühzeitige, selbstständige Aktivierung. Wie Prof. Roth erläuterte, werden Chirurgen, Anästhesisten, Hämatologen, Pfleger, Physiotherapeuten und auch die Reha und der Sozialdienst in die wissenschaftlich begründete neuartige Behandlung einbezogen.

Bruch mit alten Traditionen

Dieser regelrechte Bruch mit alten Traditionen stieß bei Mitarbeitern und Patienten auch auf Skepsis und Widerstand. „Aber das ist wahrscheinlich normal, wenn ein Umbruch mit viel Neuem vollzogen wird. Alle Behandlungsschritte werden auf ihren Erfolg geprüft und ständig an den aktuellen Wissensstand angepasst.“

Das Neue sieht im sogenannten Indikationsgespräch beispielsweise so aus: Schon da wird im Gespräch mit dem Patienten nach möglichen Ursachen von Komplikationen gesucht – um sie auszuschließen. So wird nicht nur gefragt, ob der Diabetes oder der Blutdruck eingestellt wurden, sondern auch, ob es Probleme mit den Zähnen gibt oder der Patient Anzeichen für eine Infektion spürt.

„Werden Schmerzmittel genommen? Das ist wichtig zu wissen, damit entschieden werden kann, welche Schmerzmittel er nach der OP braucht“, so Prof. Roth. „Auch wollen wir mit dem Patienten die Behandlungsziele definieren. Die Medizin kann viel, aber manchmal muss man die Erwartungen des Patienten dämpfen.“

Patientenschulungen gehören dazu

Bei Patientenschulungen, die zu Fast Track gehören, lernen die Patienten einige Ärzte und Schwestern kennen, so dass sie im Krankenhaus schon Bezugspersonen kennen. Zudem lernen die Patienten, wie man sein Lymphsystem selbst aktivieren kann und wie man ein Schmerztagebuch führt.

„Wir wissen, dass die Patienten, die am ersten Tag ihres Krankenhausaufenthaltes operiert werden, die wenigsten Komplikationen haben“, so Prof. Roth. „Also ist es am besten, der Patient kommt und wird am selben Tag operiert.“

„Ein bis drei Stunden nach der OP läuft der Patient selbstständig 80 bis 100 Meter. Das ist wichtig, um ihm Vertrauen in das neue Gelenk zu geben und in seine Fähigkeiten“, sagt der Orthopäde. „Dazu braucht er eine Schmerzfreiheit nach der OP, die mit lokaler Schmerztherapie erreicht wird.“ Damit Ängste und Schmerzen gar nicht erst entstehen, werden Aktivitätsbarrieren vermieden.

Ermutigung statt Verbote – das ist das Geheimnis des Fast Track-Konzeptes. Fakt ist: Trotz geringerer Verweildauer gibt es keine höheren Wiederaufnahmeraten. Dafür mussten viele Voraussetzungen geschaffen werden. Den Nutzen aber, den können viele Patienten bestätigen, die am UKL neue Hüft- oder Kniegelenke erhielten.

Von Uwe Niemann