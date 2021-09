Leipzig

So gibt es zahlreiche Online-Coaches zur Unterstützung von Menschen mit psychischen Beschwerden wie Angstsymptomen, Depressivität oder bei posttraumatischer Belastungsstörung. Online-Coaches sind internet-basierte Selbstmanagement-Programme, also Internetprogramme, die Betroffene selbstständig durchführen können. Sie basieren auf Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie.

Die Fülle der Angebote ist groß, und es ist nicht einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen: Ein Programm, dessen Wirksamkeit nachgewiesen wurde, ist Moodgym, das zur Prävention und Linderung depressiver Symptome entwickelt wurde.

Was ist Moodgym?

Moodgym wurde in Australien entwickelt und von Wissenschaftlern der Universität Leipzig in Zusammenarbeit mit der AOK für den deutschen Sprachraum angepasst. Moodgym bedeutet so viel wie „Fitness für die Stimmung“. Der Online-Coach liefert Informationen und interaktive Übungen zu den Themen Gedanken, Gefühle, Beziehungsprobleme, Stressbewältigung und Entspannungstechniken.

Daneben können Nutzer Selbsttests durchführen und den eigenen Symptomverlauf verfolgen. Anhand von Beispielcharakteren wird aufgezeigt, wie diese mit verschiedenen Problemen im Alltag umgehen und welche Bewältigungsmöglichkeiten es für diese Situationen gibt. Weitere Vorteile: Moodgym ist kostenfrei zugänglich ist und kann anonym genutzt werden.

Kann Moodgym bei depressiven Beschwerden helfen?

Moodgym gehört international zu den am besten evaluierten Selbsthilfeprogrammen. Die Wirksamkeit der deutschsprachigen Version von Moodgym wurde in einer Studie an der Universität Leipzig wissenschaftlich belegt. In diese Studie wurden mehr als 600 Hausarztpatienten mit leichter bis mittelgradiger Depression eingeschlossen. Die Wirksamkeit war umso deutlicher, je länger und intensiver Moodgym genutzt wurde.

Werden damit Psychiater und Psychologen überflüssig?

Keinesfalls. Online-Coaches haben besonderen Nutzen als ergänzendes Angebot, als Zusatzbaustein zu traditionellen Versorgungswegen und Behandlungsmöglichkeiten – sei es medikamentös, psychotherapeutisch oder mit psychosozialen Ansätzen. Online-Coaches können zudem Wartezeiten überbrücken oder einen ersten Schritt auf dem Weg in eine Behandlung darstellen.

Mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen?

Die Medizin gehörte bis dato zu den am wenigsten digitalisierten Branchen. Die Bereitschaft, digitale Lösungen im Gesundheitssystem einzusetzen, ist in der Pandemie bei Ärzten und Patienten gestiegen.

Viele Fragen sind offen: Wie können wir digitale Qualität sichern? Gibt es so etwas wie digitale Gesundheitskompetenz?

Diese Fragen werden vom 22. bis 24. September 2021 auf der 56. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) unter dem Motto „Das Soziale in Medizin und Gesellschaft – Aktuelle Megatrends fordern uns heraus“ diskutiert.

Von Steffi G. Riedel-Heller/Franziska Welzel